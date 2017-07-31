Торжественные мероприятия, посвященные 87-й годовщине со дня основания воздушно-десантных войск России, пройдут в Барнауле традиционно 2 августа. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Начало праздника назначено на 10.00. В это время начнется митинг на площади Ветеранов, который продолжится шествием. Участники начнут шествие от Дома интернационалистов по проспекту Ленина до улицы Молодежной, затем свернут на проспект Социалистический и дойдут до Мемориала Славы.
Здесь участники возложат цветы павшим в боях товарищам. Позже на Власихинском кладбище состоится панихида и отдание почестей воинам, захороненным на аллее Памяти.
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