Фото: hotgeo.ru
Силовики в Горном Алтае задержали еще одного полицейского, подозреваемого в избиении местных жителей.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, речь идет о старшем участковом уполномоченном отдела МВД России по Онгудайскому району.
"В ходе следствия установлена причастность к совершению преступления еще одного сотрудника районного подразделения – старшего участкового уполномоченного полиции. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", — указывают в СКР.
Первый подозреваемый по этому делу — оперуполномоченный — помещен под домашний арест.
Как сообщал ранее портал Amic.ru, преступление в отношении двух жителей села Инегень было совершено 22 июля. Двух мужчин увезли в безлюдное место и избили после того, как они остановили полицейскую машину на трассе. В СКР уточняли, что потерпевшие остановили машину правоохранителей, надеясь на помощь, поскольку у них закончился бензин в баке мотоцикла.
Комментарии