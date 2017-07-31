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Как правильно выбрать застройщика и не пожалеть об этом?

, ИА "Амител"
Как не потеряться в массе предложений от застройщиков и сделать правильный выбор?

Традиционно летом на горожан обрушивается массированная рекламная атака предложений застройщиков: летом люди отдыхают, планы не строят, покупки откладывают на попозже, количество покупок строящихся объектов тает.

Из всего многообразия рекламных уловок застройщиков (а это и минус половины стоимости квартиры, и розыгрыш космолетов, и многое другое) покупателю ясно одно: застройщики хотят "взять дешевизной". И сразу же ясно второе: дешевизна – не то, на что надо ориентироваться при покупке квартиры. Ведь чем дороже покупка, тем надежнее должен быть продавец, а тем более тогда, когда деньги отдаешь сразу, а квартиру получаешь через год или больше.

Среди застройщиков Барнаула немного тех, чью "работу" каждый горожанин знает и сталкивается постоянно. В их числе – ООО "Домстрой-Барнаул", коллективом которого строились такие всем известные дома, как "Три богатыря" на пересечении пр. Ленина и ул.Партизанской, ТЦ "Демидовский", ТЦ "Проспект", образчик классической городской архитектуры – жилой дом на пр. Социалистическом, 38, огромная часть жилых домов на Змеиногорском тракте.

Очевидно, что застройщик, ведущий свою историю из прошлого тысячелетия, кроме того, имеющий привычку сдавать дома гораздо раньше заявленных сроков, вызывает доверие.

На текущий момент застройщик предлагает к продаже ряд объектов в квартале "Невский 2" за ТЦ "Огни", а также в элитном доме на ул. Интернациональной, 47. Дома в квартале "Невский 2" готовятся к сдаче уже в следующем году. Традиционно у ООО "Домстрой-Барнаул" очень высокое качество стройки и отделки. Квартиры сдаются под чистовую отделку, и это в данном случае не формальность - покупателю действительно остается наклеить обои и поставить сантехнику. В качестве штукатурки, стяжки на полу, исполнения оконных и дверных проемов можно убедиться при осмотре квартиры до ее покупки.

Но отличительной чертой объектов ООО "Домстрой-Барнаул" являются собственные газовые котельные, что на практике равно бесперебойной, постоянной и, главное, дешевой горячей воде и отоплению (загляните в ваши квитанции – сколько вы смогли бы сэкономить на этой части за полгода? Год? Пять лет?). И тут надо понимать следующее: цена покупки и цена владения прямо пропорциональны. Дешево купить – дорого содержать и наоборот. Потратился на покупку чуть больше – получай плюс ко всему прочему экономию на коммуналке пожизненно.

Но и "Домстрой-Барнаул" не обошелся без летней рекламной лихорадки: неделю назад стартовала акция "минус 1000 с каждого квадратного метра" на часть квартир в доме на ул. Антона Петрова, 221Г. Застройщик анонсировал акцию на период до 30.09.2017, но количество квартир по акции – всего 25, поэтому взвесьте все за и против и не теряйте время.

На сайте застройщика dom-barn.ru выкладывается ежемесячный фотоотчет о ходе строительства, кроме того, размещены фото "из окна", то есть можно сориентироваться, какой вид будет с разных этажей.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: http://dom-barn.ru/declaration/#76.

Организатор акции – ООО "Домстрой-Барнаул". Акция действительна до 30 сентября 2017 года. Подробнее об условиях покупки квартир по акции уточняйте в отделе продаж компании "Домстрой-Барнаул" по телефонам +7 (3852) 48-79-90, 533-833 или по электронной почте info@dom-barn.ru.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

31.07.2017 11:29
- гость -

Амик, поменяйте название , не как выбрать застройщика, а выбирайте этого застройщика он нам забашлял хорошо. А если по делу то самых качественный застройщик, это жилищная инициатива, и я там не работаю и отношения к ним не имею. просто реально лучший застройщик.

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31.07.2017 12:09
- гость -

На самом деле, мне кажется, что каждому человеку свой застройщик, я вот вообще не слышал про Домстрой.

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31.07.2017 13:57
Гость

Желаем Домстрою успехов. Надеемся, что через три года он войдёт в пятёрку оставшихся на рынке застройщиков Барнаула, которые останутся после всего того, что сейчас происходит

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