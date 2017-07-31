Фото: kurort-expert.ru
Закон о курортном сборе, который вводится в Алтайском крае и еще трех регионах России, подписал президент Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Напомним, курортный сбор с мая 2018 года начнут взимать в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Республике Крым. Пока что эксперимент ограничивается этими регионами и будет действовать до 2022 года.
Затем будет принято решение — отменять эту практику или же расширять ее на другие субъекты Федерации.
Отметим, что "потолок" курортного сбора с туристов ограничивается 100 рублями в сутки. При этом в 2018 году он будет не больше 50 рублей.
Что касается непосредственно Алтайского края, то у нас курортный сбор будут взимать только в Белокурихе, и в 2018 году его размер составит 30 рублей в сутки с одного отдыхающего.
Согласно нормам закона, регионы, где вводится данный механизм, будут направлять собранные средства в специальные фонды, из которых деньги будут вкладывать в развитие курортной инфраструктуры.
Комментарии
Бастуем товарищи. НЕ едем из принципа! Обнаглели совсем. Пора уже "края" то знать! Пусть вообще с голой жопой останутся эти тур зоны. Сами потом за нами ходить и завлекать станут.Уговаривать приехать.
Туристический сбор в подавляющих случаях, собирается с иностранных туристов.
А почему только курортный сбор? Пора бы уже задуматься про российский сбор. Все кто живет в России обязаны заплатить этот сбор. Чисто за проживание. Думаю норм идея.
"Г....н",больше нечего сказать....
А Путин точно против США санкции ввел???
А Путин точно против США санкции ввел???
хороший вопрос. пока одни санкции против населения России. уже не знают как изощериться и с что еще поборами обложить и как их увеличить
Я думаю, что скоро сказку "Чиполлино" в России запретят как литературу экстремистского характера.