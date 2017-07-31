53% жителей Германии ответили, что считают ненадежными автомобили, произведенные в их стране. Данные опроса опубликованы в газете Deutsche Welle, пишет "Лайф".
Ещё 39% опрошенных рассказали, что VW, Audi, BMW и другие концерны "более-менее заслуживают доверия". Между тем 75% респондентов заявили, что властям страны надо жёстче реагировать на нарушения автопроизводителями своих обязательств.
Ранее сообщалось, что концерн Volkswagen был замешан в скандале. Эксперты нашли в автомобилях этой марки оборудование, занижающее показатели выброса вредных веществ. В результате автопроизводителю пришлось отзывать и ремонтировать тысячи автомобилей по всему миру.
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