Сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего жителя одного из населенных пунктов Ельцовского района по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.
Винтовку калибра 5,6 мм и около 50 патронов к ней нашли на приусадебном участке. Сейчас оружие изъято и отправлено на экспертизу. Если проведенная экспертиза признает боеприпасы пригодными для стрельбы, то в отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело. В таком случае ему будет грозить лишение свободы на срок до четырех лет.
По словам самого задержанного, оружие он нашел несколько лет назад в заброшенном здании. О том, что должен был сдать его полиции, мужчина не знал, поэтому винтовку решил оставить себе.
Комментарии
Ржу не могу. Нашли преступника. При советской власти через двор были эти мелкашки, а продавали их в хозмагах без всякой милиции. Верните советскую власть, ДЕРЬМОкраты хреновы.
Глядя на надворные постройки, виден истинный уровень жизни сельского населения. Явно не патриот ЕР.