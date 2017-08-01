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СИБСОЦБАНК предлагает кредиты для бизнеса на льготных условиях

, ИА "Амител"
Банк предоставляет льготные условия для кредитования малого и среднего бизнеса

Центральный банк провел финансовое обозрение и объявил, что ставки по банковским кредитам для компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) к концу первого полугодия 2017 года вернулись на докризисный уровень.

В Центральном банке отмечают, что на рост кредитования повлияли меры господдержки, в частности "Программа 6,5" со ставками 9,6% годовых для среднего и 10,6% годовых для малого бизнеса. В июле этого года ЦБ РФ увеличил лимит по программе рефинансирования кредитов для МСП.

В сентябре 2016 года "СИБСОЦБАНК" ООО получил аккредитацию АО "Корпорации "МСП" и стал одним из 39 банков, который предоставляет льготное кредитование для предпринимателей.

По условиям программы СИБСОЦБАНК предоставляет льготные кредиты: субъектам среднего  предпринимательства — по ставке 9,6% годовых, субъектам малого предпринимательства — 10,6% годовых. Сниженная ставка для заемщиков обеспечивается за счет того, что банк имеет возможность привлекать финансирование от Банка России под поручительство АО "Корпорация МСП".

 "СИБСОЦБАНК предлагает клиентам банковский сервис, сочетающий гибкую тарифную политику и продуктовую линейку высокого качества. И в первую очередь банк ориентирован на предоставление банковских услуг для юридических лиц и поддержку малого и среднего бизнеса. Главное преимущество банка заключается в высокой скорости принятия решений, возможности быстро и оперативно реагировать на запросы и пожелания клиентов", – отметила Ольга Бережнова, начальник кредитования юридических лиц "СИБСОЦБАНК" ООО.  

Сумма предоставляемого кредита составляет от 5 млн руб., срок льготного финансирования — до 3 лет. Целевым сегментом "Программы 6,5" являются субъекты малого и среднего бизнеса, работающие в приоритетных отраслях экономики: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, производство и распределение энергоресурсов, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, высокотехнологичные отрасли.

Подробная информация о программе по телефону (3852) 37-02-25 или на сайте банка.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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