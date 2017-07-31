Фото: barnaul.org
Единственный в мире человек-тезка Барнаула, ныне проживающий в Казахстане, празднует 31 июля 85-летие.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, речь идет об уроженце краевой столицы Барнаулбеке Сушинове. В настоящее время он живет в городе Семей в Казахстане.
Отметим, что в 2015 году тезка Барнаула приезжал в наш город и принял участие в фестивале национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем".
Мэрия краевой столицы желает Барнаулбеку Сушинову крепкого здоровья, долголетия, удачи и благополучия.
Комментарии
Так Барнаул не русский что ли?
Ну как бы тебе сказать, не смущает ничего в названии ? Барн Аул ...
Уже 33 года вспоминаю как в далёком 1984 году из Н-ска вечером,, на поезде привёз в Барнаул свою молодую жену, и выйдя на перрон, она у меня спросила " А БАРНАЧЛ- это по Алтайскии?". Я вопрос не понял,но она мне показала на светящиеся буквы на вокзале , и у буквы У( печатная) не горела нижняя палочка. Ржом до сих пор, и в семье наш город иначе как БарнаЧл не называем.