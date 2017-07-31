Фото: vk.com/barneos22
Уголовное дело возбуждено по факту убийства таксиста в городе-спутнике Барнаула — Новоалтайске, сообщил порталу Amic.ru источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник редакции уточнил, что делопроизводство открыто по части 1 статьи 105 УК РФ. Также источник отметил, что тело водителя такси было найдено на окраине Новоалтайска.
Напомним, об убийстве мужчины накануне сообщили подписчики паблика Barnаul 22. Судя по всему, преступление было совершено в ночь на 30 июля.
Тело мужчины и автомобиль были обнаружены в безлюдном месте.
Комментарии
Оленька и злата примите соболезнования
для 31.07.2017 11:45
- гость -
ай маладца. еще фоточки из вконтактика выложи, чтобы все и в лицо узнавали Олю и Злату.
хочешь выразить соболезнования: позвони или приди лично. Чего тут рисоваться?