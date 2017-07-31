Один из самых известных людей в мире – Арнольд Шварценеггер – 30 июля отпраздновал 70-летний юбилей. В это трудно поверить, но Железный Арни и сегодня выглядит так, что многие молодые культуристы ему завидуют. К тому же Шварценеггер активно снимается в кино: в этом году в прокат вышла драма с его участием "Последствия".
Свою карьеру Железный Арни начал не как актер или политик, а как культурист. Он стал обладателем титулов "Мистер Олимпия" и "Мистер Вселенная". Именно увлечение бодибилдингом и привело Шварценеггера в кино. Первой работой стала роль в фильме "Геркулес в Нью-Йорке". Создатели фильма посчитали фамилию Арнольда чрезвычайно сложной, и в титрах он значился под псевдонимом Арнольд Стронг. Затем был "Конан-варвар", который и сделал актера знаменитым. За свою карьеру Железный Арни сыграл в таких фильмах, как "Терминатор", "Вспомнить все", "Правдивая ложь", "Детсадовский полицейский", "Близнецы".
В 2003 году Шварценеггер был избран на пост губернатора американского штата Калифорния, где проживает около 40 миллионов человек.
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