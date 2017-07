Мой сад наполнен розами и благоуханием) а мое сердце — радостью) меня до сих пор продолжают поздравлять с Днём рождения) @kalina.moscow — спасибо! ) а я в свою очередь хочу поздравить с Днём рождения🎉🎉🎉 АРНОЛЬДА ШВАРЦEНЕГГЕРА 💪 ✌😍🤗- моего замечательного партнёра по фильму "Тайна Печати Дракона. Путешествие в Китай " реж. О. Степченко !!!! С ЮБИЛЕЕМ, АРНИ!!!! HAPPY BIRTHDAY, ARNOLD SCHWARZENEGGER!!!!! ))) @schwarzenegger 🎉🎉🎉💪✌🎈 #happybirthday #деньрождения #arnoldschwarzenegger #Шварценеггер #roses #kalinamoscow

