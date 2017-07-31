В 2017 году в Барнауле в квартале 2034 "Дружный" появится новая школа на 550 мест. В школе будут бассейн, спортивный комплекс, просторные учебные кабинеты и помещения для внеклассной работы.
Предполагается, что занятия в школе будут организованы в одну смену.
Рядом со школой располагается современный детский сад.
Возможно, в скором времени в микрорайоне будет сформирован образовательный кластер. На строительство этой школы из федерального бюджета Алтайскому краю выделили более 327 миллионов рублей. Здание будет сдано в эксплуатацию осенью 2017 года. Строители делают все возможное, чтобы успеть ее сдать к 1 сентября, но свои коррективы вносит погода. Глава администрации Барнаула Сергей Дугин держит строительство школы на личном контроле.
Комментарии
Замечательная школа будет! Хорошо,что будет 1 смена. Ибо две смены это ужасно для детей.
Все ругают микроши, что у нас тут плохо, тесно, многолюдно. А между тем район развивается быстрее того же центрального микрорайона. Новые школы, садики, развязки, Тц, скверы. Все рядом, в шаговой доступности. Даже в центр выезжать не надо.
у нас ребенок в этом году в школу идет, и именно в нее хотелось бы... все-таки думаю не успеют, хотя вроде каждый день видно, как строят и что движение там реальное идет....
Обидно будет, если потом ребенка из другой школы сдергивать придется...
Первая волна возмущения населения была по детским садам. Быстро построили несколько садиков. Вторая волна возмущения - школы. И вот, уже огромные новые школы строят, проектируют. Третья волна будет по поликлиникам. 100%!!! Скорость решения вопросов по времени сопоставима с процессами взросления человека. Родился человечек - надо расширить/приобрести жилплощадь. Подрос человечек - надо детсад. Далее - школа. Ну а дальше сами догадаетесь
СПАСИБО!!! НЕУЖЕЛИ ДОЖДЕМСЯ!!! Хоть самому снова иди учись!
Здорово, радостно за учеников — всё новенькое и свежее. Пускай теперь тщательнее грызут гранит науки!)))
Даже в центр выезжать не надо.
возникает резонный вопрос. нахрена вы все претесь в центр если у вас там так все офигительно?