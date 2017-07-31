Парад по случаю Дня военно-морского флота прошел 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
Президент России Владимир Путин в этот день совершил обход кораблей, пришвартованных у стен Петропавловской крепости, а также у Адмиралтейской набережной. Завершился день красивейшим салютом над Невой.
А каким этот день увидели гости и жители Северной столицы? Смотрим.
С Днём Военно-Морского Флота! Ура!😃 #петербургналадони#spb_planet#spbru#spbcam#spbgram#piteronline#cityspb#spb_live#i_love_spb#ilovespb#piterinlove#piteronline#vpeterburge#spbpics#spb_petersburg#kings_alltags#insta_petersburg#see_all_world#ig_today#mycity_life#fantastic_earth#ig_shotz_travel#worldcolours_hdr#natgeotravelru#hello_worldpics#europe_vacations#travellingthroughtheworld#worldplaces#парадвмф2017
День ВМФ в Санкт-Петербурге!!! ⚓🚤⛴🚢 Был парад кораблей, которых я так и не увидела из-за большого колличества людей и своего небольшого роста...😥 Был парад самолётов, ✈ но после МАКС 2017, меня уже сложно чем-то впечатлить...😜 Вовка Путин 😇 был, видела его лысеющую тыквочку))) Но завершение парада, безусловно, порадовало!!! 🎆✈🎇 #парадвмф2017 #питерпарад #деньвмф #деньвмф2017 #питер #путешествиепороссии #отпускэтохорошо #отпускятебязаслужила #нужноотдыхать #отдыхаемхорошо #отдыхатьнеработать #каникулы
Кораблики, кораблики...) Сегодня ваш день!)) А я решила сегодня избежать толпы и остаться дома. Правда, все ещё мучаюсь сомнениями, по поводу салюта) На набережных снимать не очень хочется, там вечно штативу некуда упасть 😁 #kings_hdr#picturetokeep_hdr#gallery_of_all#igworldclub#kings_shots#picture_to_keep#photorussia#loves_russia#mskpit#be_one_world#kings_meteo#citybestpics#earthfocus#travellingthroughtheworld#amazingdestination#kings_villages#master_gallery#ig_shotz_travel#world_illife#travel_drops#top_world_photo#europe_focus_on#mybestcityshots#topsaintpetersburgphoto#infinity_worldshoot#loves_united_russia#russia_fotolovers#russia_global#world_super_pics#thevisualyatra
Комментарии
Михаил Веллер...Легенда о морском параде...Слушать всем... https://www.youtube.com/watch?v=c0E4hfq3a_A
Посмотрим на днях, привычный парад в фонтанах, с ретивыми участниками в полосатых майках. Увидим - смех и горе с эхом прошедшего празднества!
Посмотрим на днях, привычный парад в фонтанах, с ретивыми участниками в полосатых майках. Увидим - смех и горе с эхом прошедшего празднества!
А какие красивые парады принимал адольф гитлер... какие красивые слова говорил... вся Германия рыдала от счастья.