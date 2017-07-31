Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Хлопок газа произошел утром в понедельник, 31 июля, в алтайском селе Бурла — в результате инцидента пострадали два человека.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, ЧП случилось в 09:35 в одной из квартир двухэтажного дома по улице Восточной.
"Произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадали два человека. Всего в доме 5 квартир, которые расположены на втором этаже. На первом этаже здания находится стоматологическая поликлиника и парикмахерская. Предварительно установлено, что утечка газовоздушной смеси произошла через редуктор газового баллона объемом 10 литров", — уточняют в экстренном ведомстве.
Из-за хлопка в квартире выбило стекла и двери. Возгорания в квартире не произошло.
Что касается помещений, расположенных на первом этаже здания, то они не пострадали. Травмированные жильцы были доставлены в центральную районную больницу.
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