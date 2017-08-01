Президент России Владимир Путин подписал указ о введении курортного сбора в Алтайском крае и еще трех регионах России. Что означает этот закон, сколько и за что придется платить? Давайте разберемся и ответим на все эти вопросы в гифках.

Курортный сбор с мая 2018 года начнут взимать в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Республике Крым. Пока что эксперимент ограничивается этими регионами и будет действовать до 2022 года. Именно эти регионы будут первыми взимать плату с туристов.

"Потолок" курортного сбора с туристов составляет 100 рублей в сутки. При этом в 2018 году он будет не больше 50 рублей.

Что касается непосредственно Алтайского края, то у нас курортный сбор будут взимать только в Белокурихе, и в 2018 году его размер составит 30 рублей в сутки с одного отдыхающего. Именно так должен выглядеть глава администрации Белокурихи в мае следующего года.

Согласно нормам закона, регионы, где вводится данный механизм, будут направлять собранные средства в специальные фонды, из которых деньги будут вкладывать в развитие курортной инфраструктуры.

При этом летом это может быть одна сумма, зимой — другая.

"Размер курортного сбора может быть дифференцирован в зависимости от сезона (в том числе снижен до 0 руб.), времени пребывания плательщика курортного сбора в объекте размещения и значения курорта", — указано в документе.

А вот в соседней Республике Алтай сбора не будет. Власти региона ищут способы, чтобы хоть как-то получить деньги. Сенатор от республики Владимир Полетаев предложил ввести в популярных у туристов российских регионах рекреационный сбор по аналогии с курортным сбором, он мог бы составить 30-50 рублей с человека в день.

Зато туда туристы могут продолжать ездить бесплатно!

Между тем с принятием законопроекта о курортном сборе в первом чтении законодатели уже начали предполагать, что практика внедрения курортного сбора может обернуться негативными последствиями. Туристы откажутся платить дополнительные деньги за отдых.

Ожидается, что прибыль от сборов в Алтайском крае составит около 50 миллионов рублей. В республике Крым и Краснодарском крае рассчитывают на 10-15 миллиардов прибыли за 5 лет.

Оплачивать курортный сбор должны будут приезжие совершеннолетние граждане, проживающие более 24 часов в гостиницах или санаториях региона, в котором проводится эксперимент.

Список льготников, освобожденных от курортного сбора, довольно обширный. К их числу относятся дети, студенты, ветераны войны, инвалиды.

Доказать наличие льготы приезжие должны, предоставив оригиналы соответствующих документов.

Для сбора и распределения средств создадут Фонд развития курортной инфраструктуры, который будет частью средств бюджета субъекта РФ. Согласно закону, курортный сбор будет зачисляться в бюджет региона, где проводится эксперимент.

Курортный сбор – достаточно распространенная практика в туристических странах. Так, в Египте туристы платят 7 долларов, в Испании и Каталонии — 0,75-2,50 евро с каждого постояльца за сутки проживания. Размер курортного сбора во Франции устанавливают муниципалитеты. Он также варьируется в зависимости от "звёздности" отеля — от 0,9 до 3 евро в сутки. Однако в некоторых туристических странах, например в Болгарии, Турции, Индии, такого сбора нет.