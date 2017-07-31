Жительница Рубцовска потеряла 40 тысяч рублей после того, как пыталась продать свой старый диван на сайте объявлений. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что 49-летняя женщина разместила объявление о продаже дивана. Спустя какое-то время раздался телефонный звонок. Звонивший сообщил, что согласен купить ее диван. Чтобы женщина никому больше не продала его, звонивший предложил перечислить задаток. Для этого он попросил ее выполнить некоторые операции.
Женщина сделала все, что попросил ее лже-покупатель. После этих манипуляций с ее счета списали 40 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Не место для проживания, а какая то природная аномалия.