Одному из старейших туркомплексов Горного Алтая – "Империя туризма" – в этом году исполняется двадцать лет. Двадцать лет зажигательных тусовок, грандиозных open air-вечеринок, десятки тысяч довольных отдыхающих — это место по праву называют "Сибирской Ибицей".

В самом центре туристической зоны, в пятистах метрах от озера Ая, расположилась огромная территория с развитой инфраструктурой, комфортабельным жильем и развлечениями на любой вкус. Большой выбор вариантов размещения, водно-развлекательный комплекс с бассейном, шезлонгами, баром и анимацией, трактир с огромным выбором блюд русской, итальянской, европейской кухни, охраняемая парковка, баня, пейнтбол, экскурсии, сплавы и многое, многое другое.

Ну и, конечно же, самая большая в Сибири танцевальная площадка под открытым небом: огромный танцпол, рассчитанный на 2,5 тысячи человек, 14 киловатт звука, 40 квадратных метров светодиодного экрана, лучшие российские и мировые звезды танцевальной музыки, огненные и пиротехнические спецэффекты, яркое шоу и танцы go-go, два вместительных бара на любой вкус и кошелек, вип-зона с баром элитных напитков. Все это делает имперскую ночь удивительной и неповторимой, до краев наполненной драйвом, энергией, музыкой и светом.

Каждые выходные ночной клуб "Империя" объединяет несколько тысяч человек, за сезон же здесь бывает более сорока тысяч гостей. Площадку раскачивали такие известные любителям танцевальной музыки артисты, как Moonbeam, экс-участник группы Prodigy Лирой Торнхилл (Великобритания), Hard Rock Sofa, Feel, Swanky Tunes, Riga, Kirill Slepuha, Jucy Trax, Magnit & Slider, Cosmo & Скоробогатый, DJ ЦветкоFF, Жан & Rimsky, Matisse & Sadko и др.

К двадцатому, юбилейному сезону проведена масштабная реконструкция ночного клуба "Империя": обновленный танцпол, сцена с потрясающими визуальными эффектами, две крытые посадочные зоны с мягкими диванами, кальянный бар, ресторанное меню, а также бесплатный Wi-Fi.

Туристический комплекс "Империя туризма" — это сочетание первозданной красоты природы, веселого активного отдыха и фееричной ночной клубной жизни. Здесь никогда не бывает скучно, здесь легко найдут развлечения для себя люди любого возраста, а цены и уровень обслуживания порадуют любого гостя. Кстати, вход в ночной клуб "Империя" для гостей туристического комплекса бесплатный.

Праздничные мероприятия к 20-летию туркомплекса "Империя туризма" пройдут в ночном клубе "Империя" 11 и 12 августа. Для того чтобы поздравить с днем рождения самую большую танцевальную площадку Горного Алтая, съедутся друзья "Империи" со всей страны: лучшие диджеи Сибири и специальный гость из Петербурга, легендарный МС/DJ Жан. Специально подготовленное праздничное шоу обещает превзойти все, что мы видели до этого на сцене ночного клуба "Империя", под звездным небом Горного Алтая.

Алтайский край, Алтайский район, пос. Катунь

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