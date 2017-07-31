Граждане восемнадцати государств, прибывающие в Россию через пункты пропуска в свободном порту Владивосток, смогут оформлять обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в электронной форме, информирует "Российская газета". В список вошли: Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, Кувейт, Мексика, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция, Япония.
Система выдачи электронных виз заработает с 1 августа. Иностранцы перед поездкой должны подать заявление, которое заполняется на специализированном сайте дипведомства. Сделать это следует за четыре дня до планируемой даты въезда в РФ. Также необходимо прикрепить к нему цифровую фотографию в виде электронного файла.
В случае принятия решения о выдаче электронной визы МИД России формирует электронную визу и направляет ее данные в госсистему миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность (система "Мир").
Консульский сбор за выдачу визы не взимается. Она выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания не более восьми суток в пределах территориального субъекта РФ, в который осуществлен въезд. Предполагается, что нововведение станет серьёзным стимулом для развития туризма на Дальнем Востоке и привлечения инвесторов.
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