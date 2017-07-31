Клиенты Сбербанка заметили сбой в работе системы "Сбербанк-онлайн" утром в понедельник, 31 июля, сообщает РБК.
Жители разных регионов России от Москвы до Дальнего Востока жаловались на невозможность осуществить платежи по картам и онлайн-платежи. На Урале у держателей карт Сбербанка возникли проблемы с оплатой товаров в магазинах.
А вот на Дальнем Востоке клиенты банка не могли получить деньги в банкоматах и провести оплату через терминалы. При этом банкоматы Сбербанка работали с картами других банков.
Комментарии
VPN Запретили?
Хоть бы раз себе в убыток сбоил сбер, ан нет...
Это Трамп пытался отомстить за высылку американских дипломатов.
Хорошо, что работники Cбербанка вовремя отразили эту попытку!
И я не могла закинуть деньги на телефон. А вообще Сбербанк чем больше проводит работ по модернизации и улучшению работы и обслуживания, тем больше сбоем и прочих косяков случается.
Основная работа по моденизации Сбербанка - повальные безжалостные сокращения и нескончаемая круговерть бессмысленных "перемен" ради перемен