Вкуснейшие роллы по рекордно низкой цене: ресторан и служба доставки "Аригато" объявляет акцию на новинки сезона — все роллы по 149 рублей.
Ролл "Жульен" с курицей, шампиньонами и сыром, обжаренный в кляре и украшенный сырным соусом, "Кани грин" с нежным крабовым кремом и огурцом, "Тори терияки" с обжаренной в соусе терияки курицей, листовым салатом и помидором, украшенный кремом унаги, а также несколько видов роллов с необычным ингредиентом — такуаном, маринованной японской редькой - всё это теперь можно попробовать в "Аригато", да еще и по более чем доступной цене.
Время действия акции ограничено, подробности спрашивайте у оператора службы доставки.
Красноармейский, 72, гостиница "Турист", 600-206, 600-207 (кафе)
Комментарии
не те сейчас роллы. причём, по всей России.