Мясник из Германии Петер Классен придумал напиток из мяса, и уже в следующем месяце он будет продаваться в Европе, пишет "Лента.ру".
Пока мясник заключил договоры с производителями в Люксембурге, Бельгии и Франции. По его словам, аналогов такому напитку в мире нет. Поэтому новшество вызвало большой интерес.
Пока Классен придумал только три вида вкусов: "Стейк", "Бомбейская говядина" и "Королевская курица". Чтобы приготовить напиток, мясо с овощами варят в бульоне и измельчают в пюре до консистенции какао. После этого жидкость расфасовывается по бутылкам и стерилизуется.
Продукт можно хранить в холодильнике целый год. Мясник также говорит, что полученную субстанцию удобно использовать для нужд армии и гуманитарной помощи.
Комментарии
Придумал???? А он Книгу о вкусной и здоровой пище читал? Там ясно написано, что напиток из мяса - это бульон...И известен он с каменного века...
Он не придумал сам бульон, он придумал как его продавать! Вот ты придумай, как продавать, например, огуречный рассол, и тоже станешь миллионером!