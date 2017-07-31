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Засушливый ближневосточный климат может оказать существенное влияние на погоду в Алтайском крае и в Сибири в целом, сообщает "Российская газета".
Издание, ссылаясь на заведующую лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину, отмечает, что ранее климат Ближнего Востока не отражался на погоде в сибирских регионах. Однако в настоящее время перенос воздушных масс изменился.
В результате потоки воздуха из Передней Азии начали поступать в регионы России, расположенные на юге Сибири, — Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, а также Алтайский край.
Поскольку на Ближнем Востоке климат очень засушливый, это может сказаться и на Сибири.
Комментарии
Более безграмотной статьи не читал...Передняя Азия....
Гостю 15.13. Прежде чем делать замечание, зайди хотя бы в интернет и "погугли", есть ли такой географический регион. Умник, блин
Прежде дадим определение.Синоптик, это специалист по установлению прогноза погоды.
Прогноз, это способ суждения о различных возможностях и о путях и сроках их осуществления в будущем. Обусловлено, желанием прогнозиста знать о событиях будущего, что само по себе не возможно в принципе. Даже если этот прогнозист возомнил о себе, что держит Господа за бороду, а Сатану за яйца.
"Прогнозы тем лишь интересны, что вместо них текут сюрпризы.
Ведь даже Богу не известны его грядущие капризы"
Отсюда проистекает простой вывод: Обычное человеческое шарлатанство!
Эта заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, вообще смотрела что у нас творится? Прошлую осень с сентября и до снега дожди шли не прекращаясь. Зимой снега было очень много. Сейчас уже месяц каждый день дождь идёт. Где засушливый климат, Карл?