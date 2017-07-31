Вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал, что его вдохновляет на написание стихов и кому он их посвящает. Об этом российский чиновник поведал в интервью изданию "Комсомольская правда".
По словам Рогозина, недавно он написал стихи про подвиг Зои Космодемьянской. Новые строки родились у него, когда он был в ее музее в Петрищево. Вице-премьер признался, что написание стихотворений помогает ему "преодолевать усталость".
Также чиновник подчеркнул, что начал писать стихи еще в школе, а в десятом классе получил первое место в Москве на конкурсе стихотворного перевода — он переводил французскую поэзию, Поля Верлена.
Также Рогозин рассказал, что недавно в самолете написал песню о любви "Ленка". Как признался чиновник, жена не ревнует его к творчеству.
Комментарии
Постоянные просчеты и неудачи на разных должностях, вдохновляют на написание стихов и он их посвящает своей нелегкой судьбе.
Может ему лучше стихи писать? Как никак филолог, журналист...
Слабо и неестественно получалось, потому и пошел в Роскосмос. Но и там, ракеты с коллективом бунтовали. Не прет!