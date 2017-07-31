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Собачье дело: как занять питомца в свое отсутствие?

, ИА "Амител"
МТС представила подборку мобильных приложений для собак и кошек

Магазин приложений Google Play с каждым годом становится все больше. В нем можно найти программы практически для любых нужд. Почти все приложения сделаны людьми для людей. Ключевое слово – "почти". Эксперты МТС Медиа нашли программы, созданные для домашних питомцев. В силу специфики иногда существенно удобнее при этом будут планшеты, а не смартфоны.

CAT ALONE

Если вы счастливый обладатель кота или кошки, то у вас есть возможность развлечь их по-новому. Много премудрости не нужно: включайте приложение и оставляйте кота с ним. На экране будут бегать различные предметы, а задача кошки – ловить их.

На выбор дается шесть предметов: лазерная указка, божья коровка, палец, муха, бабочка и таракан. По отзывам пользователей, не всех животных заинтересует игра. Ну, а что вы думали? С людьми то же самое. Некоторые кошки могут заподозрить неладное и, обнюхав планшет, продолжат заниматься своими делами. Если у вас так и случилось, попробуйте что-то еще.

Friskies Happy wings

Еще одна игра на тему "Поймай предмет на экране". Здесь выбор шире: мотыльки, колибри, стрекозы и еще множество птиц и насекомых. Во время игры можно услышать приятный фоновый звук, имитирующий окружающую среду.

Разработчики даже предусмотрели уровни сложности: если ваш пушистый друг наберет достаточно очков, то сменится пейзаж и скорость движения существ увеличится. По завершении нескольких уровней кошка получает статус "Суперпобедитель". В конце концов, кошки тоже могут быть тщеславными.

Переводчик на кошачий

Если у вас до сих пор ничего не вышло, то налицо недопонимание. Понять кошку мудрено, и многие из нас хотели бы с ней говорить на одном языке. Ну, хотя бы понимать: узнать, что она хочет, почему иногда не слушается. Нам нужен переводчик, и, к счастью, такой есть, правда, пока работает не в ту сторону.

Запускаем программу. В ней записано более 175 голосов кошек, которые гарантируют внимание кошек к гаджету, потому что он говорит с ними на одном языке. Проблема в том, что вы так и не поймете, о чем.

SQUEAKER!

Кошки заняли большую часть интернета – это факт. Однако разработчики приложений не забыли и про их главных конкурентов за внимание людей – собак. Для них также делаются интересные приложения, дарящие новые эмоции. Например, SQUEAKER воспроизводит разнообразные звуки, привлекающие внимание вашего питомца.

Писк, лай, звонки, гудки и многое другое – повеселитесь! Смело приобщайте лучшего друга к цифровым технологиям.

Dog Whistle, Free Dog Trainer!

Собаки по своей природе более дисциплинированные животные. Их достаточно просто обучить несложным командам, привить полезные привычки, но все это получается не сразу, через ваше терпение и долгие тренировки. Приложение Dog Whistle может помочь в этом деле.

Программа имитирует собачий свисток, генерируя частоты в диапазоне от 100 до 22000 Герц. В описании приложения также указано, что оно поможет остановить собачий лай, обучить собаку новым трюкам или защититься от стаи бродячих собак. По отзывам пользователей, эффективность Dog Whistle зависит от конкретного случая. Кто-то им очень доволен и натренировал собаку так, как хотел, а у кого-то не получилось от слова "совсем".

Подводя итог, отметим, что животные пока чувствуют себя изгоями в магазинах приложений. Пользуясь случаем, передаем недоуменное молчание аквариумных рыбок и звонкое возмущение волнистых попугаев.

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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