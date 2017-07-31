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Мужчина, попавший 31 июля под прицеп КамАЗа в Барнауле, скончался, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Напомним, авария произошла днем в понедельник на улице Аванесова. В полиции уточняют, что трагедия случилась в 12:40 в районе дома №90.
Согласно предварительным данным, водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем КамАЗ с прицепом, совершил наезд на мужчину 1936 года рождения.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался в автомобиле скорой медицинской помощи", — констатируют в правоохранительном ведомстве.
По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
Как он мог наехать прицепом?! Явно, дедуля сам сунулся! то ли сослепу, то ли сдуру...
там камаз другое дтп объезжал, пешеход переходил в неположенном месте дорогу.