Фото: zoo22.ru
Тигриное семейство в барнаульском зоопарке приросло сразу тремя милыми котятами — малыши появились на свет еще 27 июня.
Полосатые котята родились в результате союза тигра Шерхана и тигрицы Багиры. Прирост в "полосатом" семействе стал отличным подарком к Международному дню тигра, который отметили в зоопарке на минувших выходных.
Портал Amic.ru с удовольствием показывает своим читателям, как тигрица Багира выгуливает одного из своих новорожденных котят.
Комментарии
какая милота
скоро уже будет посетителей драть
Бедные тигрята. Только родились и сразу в неволю за решётку, на потеху людям и для заработка хозяевам...
А не фиг пихать в клетки свои конечности. И никого драть не будут. Еще голову засуньте в клетку!!!
если они в неволе рождаются, значит им хорошо
Если бы тебя сразу после рождения посадили в клетку, тебе тоже было бы хорошо?
Лучше сразу в тайгу и люди нас будут убивать. Единственное средство спасения ЗООПАРК. А раз размножаемся, значит кормят нас хорошо
ег чугунную головку не жалко))
31.07.2017 16:18
- гость -
ещё одна блондинка набитая
а посетители могут эту красоту посмотреть?