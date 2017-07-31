Автобусный маршрут №28 "площадь Спартака – поселок Южный" перестанет ходить со вторника, 1 августа, в Барнауле. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Как уточняют в ведомстве, такая мера связана с нерентабельностью и отсутствием устойчивого пассажиропотока.
Между тем пассажиры не почувствуют неудобств. С 1 августа автобус №109оп будет заезжать в поселок Южный. Движение его будет организовано по следующей схеме: …Змеиногорский тракт – улица Белинского – улица Мусоргского – улица Белинского – проспект Дзержинского – улица Центральная, далее – по маршруту.
Комментарии
а как же жители поселка Школа Садоводов??? 28 маршрут нужен был в основном им!!! По Южному и так 55 ходит каждые 5 минут, жители и так неудобств не испытывают....а вот на Школу Садоводов как пенсионерам добираться, пешком 1,5 км???
"Нерентабельность и отсутствие устойчивого пассажиропотока" возникает от нерегулярности самого маршрута: люди перестают доверять такому маршруту и перестают на него рассчитывать.
"Нерентабельность и отсутствие устойчивого пассажиропотока" возникает от нерегулярности самого маршрута: люди перестают доверять такому маршруту и перестают на него рассчитывать.
+++++++++++++
вот-вот, такая же история с 16 маршрутом произошла. А он был бы очень востребован, всегда битком!