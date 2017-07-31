Фото: adaryer.ru
Десятку самых высокооплачиваемых вакансий Барнаула за июль составил сайт по поиску работы и персонала HeadHunter.
Лидером рейтинга оказалась должность директора компании с ежемесячной зарплатой от 150 тысяч рублей.
Второе место заняла вакансия дивизионального директора в сфере продаж с зарплатой от 120 тысяч рублей. На третьем месте ТОП-10 должность директора по стратегическому развитию с окладом от 100 тысяч рублей.
Полный ТОП-10 выглядит следующим образом:
- Директор компании – от 150 тысяч рублей;
- Дивизиональный директор — от 120 тысяч рублей;
- Директор по стратегическому развитию — от 100 тысяч рублей;
- Начальник отдела продаж — от 90 тысяч рублей;
- Разработчик Bitrix 24 — от 80 тысяч рублей;
- Стоматолог-ортопед — от 70 тысяч рублей;
- Водитель-экспедитор — от 70 тысяч рублей;
- Web-программист — от 70 тысяч рублей;
- Шеф-повар ресторана — от 70 тысяч рублей;
- Начальник службы безопасности — от 50 тысяч рублей.
Комментарии
Сказки Андерсена, сами хоть этому верите? Еще умно и рассуждают, о некой коммерческой тайне - по секрету всему свету. Кого и зачем желаете этой новостью о денежных вакансиях подстигнуть?
И ни одной рабочей профессии...
Про водителя-экспедитора с зарплатой В 70 тыр. особо улыбнулся))