Жительниц Барнаула приглашают принять участие в Международном флешмобе женственности, который пройдет 1 августа в 19.00 у Нулевого километра. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
На месте сбора пройдет короткая танцевальная программа, затем участницы флешмоба пройдут по аллее проспекта Ленина и сфотографируются у букв "Я люблю Барнаул" (ТЦ Проспект).
Принять участие в мероприятии может любая женщина. Для этого она должна надеть красивое платье или юбку и взять с собой цветы.
Как рассказала организатор этого мероприятия Мария Турова, в этот день на улицы разных стран мира выйдут женщины.
"Своим внешним видом они напоминают всем остальным о том, что женская природа — это не джинсы и не бешеная гонка, а красота, радость и любовь. И самое главное – свои цветы в этот день они дарят другим незнакомым женщинам, девушкам и девочкам, тем самым делая этот мир красивее, а женщин вокруг – счастливее", — сказала она.
Отметим, что Международный флешмоб женственности проходит уже в девятый раз.
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