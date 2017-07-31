Губернатор Алтайского края Александр Карлин в понедельник, 31 июля, провел оперативное совещание в правительстве региона, посвященное помощи пострадавшим от урагана в минувшие выходные. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.
В прошедшие выходные на Алтайский край обрушился штормовой ветер, который нанес существенный ущерб трем сельским территориям - Бийскому, Советскому и Смоленскому районам. Также повреждения получили ряд социальных объектов, около пятисот жилых домов. Во время урагана пострадала жительница Советского района. Сейчас она находится в больнице.
Также ведомство сообщает, что значительные повреждения получили объекты энергетики в Советском районе: свалены 60 опор линий электропередачи на линиях 10 кВт, 150 опор — на линиях 0,4 кВт. Всего зафиксировано более 500 порывов на линиях электропередачи.
Энергетикам удалось за два дня полностью устранить все повреждения на объектах и вернуть свет жителям Алтайского края. Сотрудники МЧС расчистили дороги от поваленных деревьев, что позволит завершить работы по восстановлению энергоснабжения. В свою очередь, глава региона дал поручение держать эту ситуацию на контроле.
Ущерб, который нанесла стихия районам, уточняется. Точный размер будет известен в ближайшие дни.
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