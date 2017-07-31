Фото: Amic.ru
Приговоры, вынесенные в отношении бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его супруги Татьяны Денисовой, пытаются оспорить их адвокаты.
Как сообщила порталу Amic.ru представитель Железнодорожного районного суда Барнаула Светлана Щербицкая, 31 июля апелляционную жалобу на вердикт экс-чиновнику подал адвокат Андрей Лихторович, а на приговор Татьяне Денисовой — юрист Сергей Шмаков.
Таким образом, судя по всему, громкое дело четы Денисовых переходит в Алтайский краевой суд.
Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что 18 июля Железнодорожный районный суд Барнаула приговорил бывшего вице-губернатора к восьми годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным во взяточничестве.
Читайте также: Юрия Денисова приговорили к восьми годам строгого режима
Супругу Юрия Денисова суд счел виновной в посредничестве в преступной схеме и назначил ей наказание в виде пяти лет и одного месяца условного срока.
Также Юрий и Татьяна Денисовы, согласно приговору, должны выплатить штрафы в размере 4,5 миллиона рублей и 1,7 миллиона рублей соответственно.
Отметим, что сторона государственного обвинения просила суд назначить Денисову наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, а Денисовой — 5,5 лет колонии общего режима.
Комментарии
Вполне справедливое судебное определение чиновнику, насравшего в душу: и власти у которой он служил, так же и обществу, которому он служил.
Возможно изначально и хотели все тихо спустить на тормозах, но активное участие в судебном процессе правозащитников и СМИ, помогли и гособвинению и суду в объективном разбирательстве и вынесении правосудного приговора.