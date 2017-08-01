25 июля Совет Федерации одобрил закон, исключающий норму о бесплатном провозе багажа для граждан, которые приобретают невозвратные билеты. Поменялись и требования к ручной клади.

Для многих такое нововведение стало печальным известием.

Из списка исключили некоторые вещи, которые ранее разрешалось брать с собой на борт совершенно бесплатно. Среди них – телефон.

Однако, зная народную смекалку, мы в редакции уверены, что многие сумеют придумать креативные способы, как незаметно пронести средство связи в самолет. Другое дело, что и об ответственности за это тоже забывать не следует.

В "черный список" попал не только телефон. Так, фотоаппарат и видеокамеру взять с собой можно будет только за дополнительную плату. О селфи на борту самолета, видимо, придется забыть.

В копеечку влетит и удовольствие пронести с собой в самолет ноутбук. Поэтому, если вы решите сэкономить, все важные дела придется в спешке доделывать дома.

Не забыли наши законодатели и любителей традиционного чтива. Им теперь придется свыкнуться с мыслью, что за журнал, газету или книгу предстоит заплатить дважды: сначала при покупке их в киоске или книжном магазине, а после — при входе на борт самолета. В противном случае читайте корпоративную прессу авиакомпании.

Удивительно, но платить теперь будем и за верхнюю одежду — плащи, куртки, пуховики, шубы. Нам, сибирякам, такое понять ну очень сложно. Полагаем, что по этому поводу будет много скандалов. Как расстаться с любимой шубой?

Хотя... Один способ пронести шубу с собой, пожалуй, есть. Но в таком случае придется заплатить за провоз животных.

Эффектный сход с трапа с букетом цветов в руках теперь тоже подорожает. Но если ваше желание произвести впечатление сильнее — просто заплатите за возможность провезти цветы.

Запомните: минимальный вес ручной клади будет составлять пять килограммов. И ни грамма больше — не пройдете!

Но молодым родителям разрешили вместе с ручной кладью проносить детскую люльку.

Голодным ваш ребенок на борту самолета также не останется, потому что детское питание попало в список вещей, которые разрешено пронести бесплатно. Странно, правда?

Если вас все же категорически не устраивают такие нововведения, можно воспользоваться другим видом транспорта или услугами супергероев. Если вы сами, конечно, ими не являетесь.

А можете отправиться в путешествие пешком. В таком случае вы можете прихватить с собой все что угодно. Даже кота! Ведь одними авиакомпаниями провоз животных запрещен, а другие предоставляют такую возможность только за плату.