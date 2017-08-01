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"Ты не пройдешь!": гифки о том, что будет с ручной кладью в самолетах

, ИА "Амител"
Ни цветов, ни телефона: гифки на тему изменений в правилах провоза ручной клади и багажа при перелете

Фото : Samoleting.ru

25 июля Совет Федерации одобрил закон, исключающий норму о бесплатном провозе багажа для граждан, которые приобретают невозвратные билеты. Поменялись и требования к ручной клади.

Для многих такое нововведение стало печальным известием.

Из списка исключили некоторые вещи, которые ранее разрешалось брать с собой на борт совершенно бесплатно. Среди них – телефон.

Однако, зная народную смекалку, мы в редакции уверены, что многие сумеют придумать креативные способы, как незаметно пронести средство связи в самолет. Другое дело, что и об ответственности за это тоже забывать не следует.

В "черный список" попал не только телефон. Так, фотоаппарат и видеокамеру взять с собой можно будет только за дополнительную плату. О селфи на борту самолета, видимо, придется забыть.

В копеечку влетит и удовольствие пронести с собой в самолет ноутбук. Поэтому, если вы решите сэкономить, все важные дела придется в спешке доделывать дома.

Не забыли наши законодатели и любителей традиционного чтива. Им теперь придется свыкнуться с мыслью, что за журнал, газету или книгу предстоит заплатить дважды: сначала при покупке их в киоске или книжном магазине, а после — при входе на борт самолета. В противном случае читайте корпоративную прессу авиакомпании.

Удивительно, но платить теперь будем и за верхнюю одежду — плащи, куртки, пуховики, шубы. Нам, сибирякам, такое понять ну очень сложно. Полагаем, что по этому поводу будет много скандалов. Как расстаться с любимой шубой?

Хотя... Один способ пронести шубу с собой, пожалуй, есть. Но в таком случае придется заплатить за провоз животных.

Эффектный сход с трапа с букетом цветов в руках теперь тоже подорожает. Но если ваше желание произвести впечатление сильнее — просто заплатите за возможность провезти цветы.

Запомните: минимальный вес ручной клади будет составлять пять килограммов. И ни грамма больше — не пройдете!

Но молодым родителям разрешили вместе с ручной кладью проносить детскую люльку.

Голодным ваш ребенок на борту самолета также не останется, потому что детское питание попало в список вещей, которые разрешено пронести бесплатно. Странно, правда?

Если вас все же категорически не устраивают такие нововведения, можно воспользоваться другим  видом транспорта или  услугами супергероев. Если вы сами, конечно, ими не являетесь.

А можете отправиться в путешествие пешком. В таком случае вы можете прихватить с собой все что угодно. Даже кота! Ведь одними авиакомпаниями провоз животных запрещен, а другие предоставляют такую возможность только за плату.

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Комментарии

1.08.2017 14:41
- гость -

Ранее цена 10, а ранее за 20 кг багажа входила в стоимость билета. Теперь за груз, сдаваемый в багаж будут платить отдельно от стоимости билета. Предполагается, что для тех, кто летит с ручной кладью - экономия на переплате за отмененную "услугу" будет 10-20%. На эту сумму удешевят билеты. Хрень какая то.

0  0
1.08.2017 14:43
- гость -

Интересно, какой вес теперь будет разрешён для бесплатного провоза? Уверен, что предложение интересно будет только для перелётов Москва - Санкт- Петербург, для всех остальных отдельная оплата багажа позволит УВЕЛИЧИТЬ авиакомпаниям стоимость билетов! Так как не летают, как правило, люди без багажа. Цены на билеты фактически увеличатся, но при этом формально, для статистики будут, как бы снижены. Это обычное очковтирательство.

0  0
1.08.2017 14:47
- гость -

Про запрет ручной клади ничего удивительного - всё происходит в рамках неизбежного обложения россиян всевозможными оброками и податями во имя прибылей правящих капиталистов.

0  0
1.08.2017 14:49
- гость -

Пора и пассажиров взвешивать, кто-то и без верхней одежды весит куда больше, чем другие в ней, нечего таким летать задарма, пусть доплачивают

0  0
1.08.2017 14:53
- гость -

Здесь, скорее, вся фишка в том, что бы не давать людям спокойно жить, чувствовать себя в покое, власти жизненно необходимо что народ выживал и не думал о посторонних вещах.
само же нагнетание бессмысленных законов и всевозможных запретов негативно складывается на мироощущении и довлеет над сознанием масс, власти просто загоняют народ в узкие рамки дозволенности, и дают понять, что за пределами этих рамок - они будут карать, штрафовать и ухудшат условия.

0  0
1.08.2017 15:00
- гость -

интересно, если у человека вместо руки протез его как ручную кладь будут рассматривать?

0  0
1.08.2017 15:03
гость

"Запомните: минимальный вес ручной клади будет составлять пять килограммов. И ни грамма больше — не пройдете!" - двоечники. Понятия минимум и максимум для вас весьма абстрактны((

0  0
1.08.2017 15:24
- гость -

Я чего-то не понимаю, наверное... То есть я не могу положить телефон и фотоаппарат в сумку, которая будет весить в итоге 5кг? Это запрещено?

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