О том, что даст курортный сбор региону, законно ли устанавливать платный проход к озеру, какие территории края необходимо развивать как туристические направления, а также о тенденциях текущего сезона и перспективах туризма на Алтае в целом в эфире "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала вице-президент Алтайской региональной ассоциации туризма Наталья Гордеева.

Портал Amic.ru публикует наиболее яркие фрагменты беседы.

- Наталья, можно ли сказать, что этот туристический сезон удачный для Алтайского края?

- Полагаю, сезон можно назвать удачным. Однако все познается в сравнении. Если сравнивать с прошлым годом, когда внутренний туризм в принципе был на подъеме, наверное, показатели будут чуть-чуть скромнее. Но если смотреть на динамику развития туризма в регионе, то показатель этого года не разочарует нас.

- Но почему же мы уступаем по показателям прошлому сезону?

- Прошлый год ознаменовался большим интересом к внутреннему туризму. Это действительно был пик спроса. Возможно, это связано с экономической ситуацией. С другой стороны, было много сделано для того, чтобы популяризировать отдых в России. Тему внутреннего туризма затрагивали практически все СМИ: интернет-издания, телевидение, радио. Все вложили достаточно большие усилия.

- Опять же СМИ не перестают писать о туризме, а спрос в этом году меньше, чем в прошлом.

- Все познается в сравнении. Чтобы привлекать туристов, надо работать над качеством. Также немаловажный фактор — возвратность туристов. Нужно отметить, что большая часть повторных и возвратных туристов — это жители Алтайского края и ближайших регионов. А нам надо бороться за туриста из европейской части страны, чтобы он к нам возвращался и возвращался. Сегодня две трети туристов — это жители Алтайского края и наши соседи.

- По итогам прошлого туристического сезона было сказано, что наш регион посетили два миллиона туристов. В среднем это более пяти тысяч человек в день. Где все эти люди?

- На самом деле любой подсчет имеет определенную погрешность. Нужно понимать: одного и того же туриста могут посчитать несколько раз. Он может посетить две-три территории региона. Он может отдохнуть на территории Алтайского края и выехать на территорию Республики Алтай. Он может посетить музей Барнаула и музей Бийска. И каждый из этих объектов подает свои сведения. Так что человека могут посчитать несколько раз.

- Может ли тогда подобный учет считаться корректным?

- В настоящий момент предложена альтернатива – метод, который используется в ВТО. Он фактически будет отражать количество ночевок туристов на территории Алтайского края. И, полагаю, при этом методе подсчетов количество туристов на Алтае может быть еще больше.

- Каким образом? Учет смогут вести только официально зарегистрированные отели, гостиницы и базы отдыха?

- Да, конечно. У нас существуют и так называемые зеленые дома, и теневые схемы. Но в любом методе есть погрешность, которая обязательно учитывается. В том числе и здесь заложен неучитываемый показатель.

- Кто выбирает отдых в Алтайском крае, кто входит в нашу целевую аудиторию?

- Наши туристы абсолютно разные. Можно обозначить: от нуля и до бесконечности. Алтайский край – один из немногих регионов, который предлагает абсолютно все виды отдыха – пассивный, активный туризм. Наши степные районы могут похвастаться большим количеством солнечных дней и высокой температурой воздуха с мая по сентябрь. Мы можем предложить горнолыжный отдых. У нас есть замечательные лечебницы. Белокуриха не в первый раз занимает титул лучшей здравницы Российской Федерации. У нас есть практически все виды активного туризма, экскурсионные варианты.

- У нас только моря нет.

- Но многие туркомплексы пытаются возместить это наличием бассейнов. Мы можем конкурировать с Крымом, но несколько в другой сфере. Например, по зимним видам отдыха.

- А с Сочи?

- А вот с Сочи пока сложнее. Но с учетом того, что в Белокурихе развивается горнолыжная составляющая, полагаю, что через какой-то период времени мы сможем конкурировать и с Сочи, и с Шерегешем.

- Наталья, вы сказали, что нам нужно бороться за привлечение туриста из центральной части России. Но как это сделать?

- В первую очередь за счет уровня сервиса. Это одна из самых наболевших тем, "третья беда". Но это решаемый вопрос. Многие туркомплексы озабочены уровнем образования своих сотрудников. Шаги делаются, и наша академия гостеприимства вносит немалую лепту в подготовку специалистов среднего звена. Это официанты, горничные, те, кто непосредственно встречает гостей.

- Но туристам из Москвы не очень-то и выгодно отдыхать в Алтайском крае. Дорогой перелет, плюсом цена на проживание, питание, экскурсии. Получается, что отдохнуть в Азии, а то и в Европе, будет дешевле. И точно не хуже. Чем мы должны "брать" туриста, чтобы переманить его на свою территорию?

- У нас развивается гастрономический туризм. Наши продукты известны далеко за пределами края. Это имеет большое значение. Не зря Алтай популяризируется как "Все натуральное". Это тоже приносит свои плоды. Кроме того, мы стараемся сделать таким образом, чтобы люди планировали свой отдых заранее.

Всем понятно, что при покупке билетов за несколько месяцев можно существенно сэкономить. Точно так же многие санатории и туркомплексы при раннем бронировании делают определенную скидку.

- Чем мы еще можем похвастаться? Не берем в расчет Белокуриху и озеро Яровое, здесь никому не надо объяснять, почему любят эти объекты.

- Мы можем похвастаться богатым историческим наследием. И интерес как жителей региона, так и гостей к нашей истории отмечается. Популярность экскурсионных программ растет из года в год. И немаловажную роль играет тот момент, что многие туроператоры делают не только активные маршруты, но и экскурсионные.

- Несколько лет назад было представлено два туристических маршрута: Золотое кольцо Алтая и Большое золотое кольцо. Насколько эти направления популярны сегодня, они пользуются спросом?

- Это брендовые маршруты. Они известны, они раскручиваются. Малое кольцо пользуется большим спросом. Большое золотое кольцо также не менее популярно, но не столько в полном своем объеме, сколько частично. Существуют туристические маршруты на базе Большого золотого кольца. И ряд туроператоров предлагают полный 16-дневный маршрут. К сожалению, не каждый может себе его позволить: ни по стоимости, ни по продолжительности. Тем не менее он имеет место быть.

- Если говорить о сервисе, то он есть в направлении Алтайского района, Белокурихи. Если же мы поедем, например, в сторону Колывани, то про сервис лучше забыть. Почему этим территориям уделяют так мало внимания?

- В настоящее время разрабатывается кластерный подход к развитию степной зоны Алтайского края, куда включают наши озера, Егорьевский район, Романовский. Но опять же не все сразу. Если мы вспомним Белокуриху 15-летней давности, мы столкнемся с теми же самыми вопросами. Необходимо самим людям, кто там живет, проявлять больше интереса и смотреть на опыт соседних регионов, где туризм развивается давно, у кого можно учиться. Сейчас краевые власти проводят обучение муниципалитетов, предпринимателей. Я думаю, что ситуация будет налаживаться.

В крае выстроена достаточно четкая цепочка помощи начинающему предпринимателю, тем более на начальном этапе. Помогут просчитать бизнес-план, расходы, доходы. С этим проблем как раз нет, необходимо самому проявлять инициативу.

- Часто территорию озера огораживают частники, которые берут с туристов деньги за вход. Насколько законна эта мера?

- Я понимаю, о чем вы говорите, это уже набивший оскомину платный проход к озеру Ая. В любом случае, если есть платный проход, то обязательно должно быть место бесплатного прохода и место бесплатного отдыха. Во-вторых, на это необходимо обратить внимание прокуратуре. Также необходимо местным властям обратить внимание, как предприниматели распоряжаются арендованной территорией. Все должно быть в рамках закона.

И, здесь мы плавно перешли к курортному сбору, предпринимателю необходимо тратить средства, полученные от туристов, на развитие инфраструктуры, на развитие сервиса. Если я сижу на горе мусора, грязное дно водоема, то за что туристы платят деньги?

- Как вы относитесь к курортному сбору?

- Для России это нововведение. Но если мы посмотрим на опыт развитых в плане туризма стран, то мы увидим, что большая часть из них давно использует этот опыт. Понимаете, большое количество туристов оказывает весомое антропогенное действие на территорию курорта. Курортный сбор помогает местным администрациям нивелировать вред каждого из нас.

Да, я согласна, что сейчас не совсем та экономическая ситуация, которая позволяет вводить дополнительные налоги. Однако, я полагаю, прежде чем ввести курортный сбор, были произведены расчеты, определенные исследования, консультации. Я думаю, что выше несколько виднее.

- Тем более курортный сбор в Алтайском крае определен в размере всего 30 рублей.

- Действительно, это так.

- Эксперты прогнозируют, что курортный сбор может привести к оттоку туристов и развитию теневого предпринимательства.

- От этого никуда не денешься. Теневое предпринимательство имеет место быть. Это недобросовестная конкуренция, как раз то, откуда растут ноги нехватки средств на благоустройство той или иной территории. Если говорить именно про опыт Алтайского края, то хорошо, что курортный сбор будут взимать только на территории Белокурихи. На мой взгляд, другие районы к этому просто физически не готовы.

- Конечно, 30 рублей вряд ли отпугнут туристов. А если сумму увеличат до 100 рублей или 150 рублей?

- В таком случае отток возможен, но время покажет. Все будет зависеть от туристов, которые будут голосовать рублем.

- Некоторые жители Алтайского края уже недовольны тем, что им точно так же придется платить курортный сбор, если они решат отдохнуть в Белокурихе.

- Я полагаю, что жители региона должны быть освобождены от оплаты курортного сбора, либо он должен быть несколько меньше, чем для приезжающих туристов. В любом случае турист есть турист, и не так важно, откуда он приехал: из соседнего села или из соседнего города.

- Вы сказали: "Правильно, что курортный сбор ввели только в Белокурихе". Почему же нельзя его было внедрить еще и в Яровом?

- В Яровом несколько сложнее ситуация, в том числе с официальным предпринимательством. В более невыгодном положении оказались бы официальные средства размещения по сравнению с теми же частными квартирами.

- Курортный сбор в первую очередь нужен для помощи в развитии территории, для развития сервиса, инфраструктуры. Но в Белокурихе с этим если не все прекрасно, то уж точно лучше, чем в других территориях Алтайского края.

- Я согласна абсолютно, но здесь опять же надо в первую очередь начинать с себя, в том числе и тем людям, которые оказывают услуги по размещению. Надо понимать, что этот сбор вводится не для дополнительного обогащения. Полагаю, что кто-то может столкнуться с такой ситуацией: курортный сбор будет взиматься, но он не будет никуда оплачиваться. А если каждый будет подходить ответственно к этому вопросу, то рано или поздно мы начнем жить в цивилизованном государстве.

- Туристы смогут задавать вопрос, на что идет курортный сбор?

- Конечно. Полагаю, что целевое использование данных средств должно быть максимально прозрачным и открытым. Возможно, это публикование отчета муниципалитетом, куда пошли средства и как они использовались.

- Перелеты в Алтайский край, мы уже об этом говорили, довольно дорогие. Мы можем надеяться, что когда-нибудь в разгар сезона билеты Москва – Барнаул – Москва будут стоить не от 30 тысяч, а хотя бы 15?

- Я всеми руками за это предложение. Но пока что крайне сложно говорить, что это возможно в ближайшем времени. Мы знаем, что в этом году была введена субсидированная перевозка в Республику Алтай. Но опять же субсидированная перевозка распространяется далеко не на все категории граждан.

С другой стороны, в той же Москве далеко не все понимают, что Алтайский край и Республика Алтай – это не одно и то же. Часто, когда начинаешь разговаривать с людьми, они удивляются. Также нужно отметить, что это конкуренция и еще раз конкуренция. Если мы посмотрим на Новосибирск, то там цена перелета в два раза отличается от цены в барнаульском аэропорту.