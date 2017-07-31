Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народной артистки СССР Эдиты Пьехи орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
В указе сказано, что Эдита Пьеха награждена за "большой вклад в развитие отечественной культуры", а также плодотворный труд на протяжении многих лет.
Напомним, 31 июля артистке исполнилось 80 лет. На сцене она выступает с 20 лет. Свой юбилей Эдита Пьеха отметит на сцене, пишет "Российская газета".
Комментарии
она ему руки целовала?
Так вроде в Союзе пела. В России допевала.