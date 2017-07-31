Парни, которые избежали службы в армии без реальных на то причин, не смогут устроиться на муниципальную и государственную службу в течение 10 лет. Отсчет будет вестись с того момента, как призывная комиссия вынесет заключение, что призывник не проходил военную службу, не имея на то законных оснований. Закон уже подписал президент Владимир Путин. В силу он должен вступить в августе 2017 года.
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Вoeнныe кoмиccapиaты должны будут информировать гocopгaны o наличии у ниx уклoниcтoв, a гocудapcтвeнныe и муниципальные органы — докладывать об увольнении тех, кто уклонялся от армии.
Напомним, в 2013 году в России был принят закон, который ввел пожизненный запрет на право занимать должность на госслужбе для граждан, незаконно не служивших в армии. Спустя год Конституционный суд России потребовал уточнить эту норму, признав ее не соответствующей Конституции и нарушающей права.
"Считаю решение об установлении десятилетнего запретительного срока сбалансированным. С одной стороны, оно должно побудить молодого человека задуматься о репутационных потерях, которые он может понести, "откосив" от армии, а с другой — оставляет уклонистам хоть небольшой, но шанс. Конечно, 10 лет — срок немалый, но это не вся жизнь", — цитирует первого зампредседателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича "Парламентская газета".
Комментарии
что призывник не проходил военную службу, не имея на то законных оснований
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а если имел (болел!), то никаких оснований. ни о чем закон
Для страны казармы сойдет закон.