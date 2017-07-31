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Жителя Барнаула ждет суд за совершение смертельного ДТП, случившегося на улице Северо-Западной, сообщили в краевой прокуратуре.
Мужчине инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В надзорном ведомстве уточняют, что авария произошла в апреле этого года на улице Северо-Западной в районе дома №29.
Известно, что водитель кроссовера не уступил дорогу пешеходу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и допустил на него наезд.
"В результате дорожно-транспортного происшествия мужчине была причинена тупая сочетанная травма в виде множественных переломов костей скелета с повреждением внутренних органов, приведшая к развитию обильной кровопотери, от которой на месте дорожно-транспортного происшествия наступила смерть", — констатируют в прокуратуре.
Обвиняемому грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Барнаула.
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