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Треугольники, шарики и кубики: как просто и оригинально нарезать арбуз?

, ИА "Амител"
Мангал, птицы, черепахи и силы зла: что креативного можно создать из обычного арбуза?

Фото: restorewellness.com.au

Август — время покупать арбузы. Эту сочную, сладкую ягоду любят очень многие, а вот как ее красиво, аккуратно и легко разрезать, знают далеко не все. Чтобы помочь своим читателям, на Кухне.Amic.ru мы собрали самые оригинальные и простые кулинарные лайфхаки. Смотрите и пробуйте.

Авторы первого видео постарались собрать всевозможные способы разрезания арбуза: пользуясь советами из ролика, вы сможете сделать из красной ягоды треугольники, кубики и многое другое. А еще здесь есть отличный совет, как можно справиться с этой задачей без ножа, например, при помощи монетки.

Если у вас есть ложка для мороженого, то из мякоти арбуза можно сделать аккуратные шарики. Автор сюжета предлагает пойти еще дальше — сделать фруктовые шашлыки и мангал из оставшейся корочки.

Если вы хотите экспериментов, то можете попробовать сделать из арбуза птиц. Звучит очень сложно, но, судя по ролику, займет это не более нескольких минут.

Вот еще одна идея для оригинальной подачи на стол арбуза — сделать такую черепашку сможет даже тот, у кого совсем нет никаких талантов в кулинарии.

А еще с помощью ложки для мороженого и ножа можно создать из арбуза акулу.

Если в процессе разрезания арбуза в вас проснется художник, можете попробовать повторить за этим мастером и создать что-то похожее.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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