Актер Алексей Гришин попал в ДТП на квадроцикле в Московской области днем в воскресенье, 30 июля, сообщает газета "Известия".
Как уточняет издание, авария произошла в деревне Луговая Пушкинского района Подмосковья. Водитель квадроцикла – друг Гришина – не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате сам он погиб, а пассажир – Алексей Гришин – был доставлен в больницу. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.
Отметим, что актер театра и кино Алексей Гришин известен по эпизодической роли в фильме "Брат-2".
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