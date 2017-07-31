Популярный телеведущий Андрей Малахов покидает "Первый канал", сообщает издание sobesednik.ru со ссылкой на запись в Твиттере журналиста Егора Максимова.
По словам Максимова, фактом является то, что студию Малахова уже занял Дмитрий Шепелев. Здесь он будет вести передачу "На самом деле". Также эту новость подтвердил на своей странице главный редактор агентства "Р-Спорт".
По неподтвержденной информации, Андрей Малахов, который является практически лицом "Первого канала", уходит на ВГТРК. По информации Максимова, Малахова просто перекупили.
Напомним, славу Андрею Малахову принесла программа "Большая стирка". Программа вышла в эфир в 2001 году. Сейчас он является главным редактором журнала StarHit, преподавателем курсов журналистики в РГГУ. На "Первом канале" ведёт телепередачи "Пусть говорят" и "Сегодня вечером".
ого, говорят ВГТРК перекупил Малахова. во всяком случае, его студию в Останкино занял Шепелев с новой передачей (это факт).— Егор Максимов (@egor_mq) 30 июля 2017 г.
учитывая, что Первый постоянно проигрывает России-1 по рейтингам, а у Эрнста забрали еще и Главкино — тяжело Константину Львовичу наверное— Егор Максимов (@egor_mq) 30 июля 2017 г.
Это факт и главная трансферная сенсация телевизионного межсезонья https://t.co/ToqQBoGpTA— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 30 июля 2017 г.
Комментарии
Как дальше жить с такой новостью?
А Дом-2 не закроют?
кто ж теперь будет копаться в чужом дерьме и нюхать старые презервативы ?
А Кисилева с Соловьевым когда?