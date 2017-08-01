Фото: avito.ru
Коттедж площадью 230 квадратных метров, расположенный на участке 19 соток, продают в селе Санниково под Барнаулом за 20 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Продавец жилья подчеркивает, что дом находится в экологически чистой, тихой местности рядом с березовой рощей.
На первом этаже расположены прихожая, совмещенный санузел, котельная, две спальни и кухня-гостиная со встроенным кухонным гарнитуром, современной бытовой техникой и настоящей русской печкой и камином.
На втором уровне дома размещены две спальни, зал с камином, санузел, действующая сауна с душевой, веранда и большая гардеробная комната.
На мансардном этаже находится бильярдная и подсобные помещения для хранения вещей.
На территории есть два гаража. Кроме того, на участке имеется два гостевых дома и баня.
"Выполнено благоустройство всего земельного участка — газоны, плодоносящие деревья, огород, теплица, водопровод для полива, оборудованы две беседки для летнего отдыха", — также отмечается в объявлении.
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