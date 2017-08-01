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Усадьбу с сауной, бильярдом и камином продают под Барнаулом за 20 млн руб.

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 230 квадратных метров находится в селе Санниково

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 230 квадратных метров, расположенный на участке 19 соток, продают в селе Санниково под Барнаулом за 20 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Продавец жилья подчеркивает, что дом находится в экологически чистой, тихой местности рядом с березовой рощей.

На первом этаже расположены прихожая, совмещенный санузел, котельная, две спальни и кухня-гостиная со встроенным кухонным гарнитуром, современной бытовой техникой и настоящей русской печкой и камином.

На втором уровне дома размещены две спальни, зал с камином, санузел, действующая сауна с душевой, веранда и большая гардеробная комната.

На мансардном этаже находится бильярдная и подсобные помещения для хранения вещей.

На территории есть два гаража. Кроме того, на участке имеется два гостевых дома и баня.

"Выполнено благоустройство всего земельного участка — газоны, плодоносящие деревья, огород, теплица, водопровод для полива, оборудованы две беседки для летнего отдыха", — также отмечается в объявлении.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.08.2017 07:14
- гость -

Ландшафтный дизайн - это что-то! Могучая "собачья кучка". А можжевельник засох?

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