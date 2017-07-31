Наступил август, а с ним пришли и новые развлечения. Чем заняться в свободное время на этой неделе и куда барнаульцам сходить — смотрите в нашем гиде.

Понедельник

На прошлой неделе вышел новый фильм с бесподобной Шарлиз Терон "Взрывная блондинка", где она играет мастера шпионажа разведывательной службы Ее Величества агента Лоррейн Бротон. Это динамичная, красивая картина с захватывающим сюжетом и пикантными сценами, так что всем, кто не смотрел ее, обязательно стоит начать рабочую неделю именно с этой ленты.

Вторник

Во вторник можно провести время и отвлечься от работы, разгадывая загадки и проходя различные задания на реалити-квесте "Тайны бродячего Цирка". Здесь можно погрузиться в атмосферу заброшенного балаганчика и встретиться с вселяющим ужас клоуном.

Среда

В Государственном художественном музее можно посетить выставку "Оконопись" Александра Тихомирова. Она представляет уникальное творческое направление в живописи, запатентованное амурским художником в 1995 году. Религиозные сюжеты, выполненные темперой, художник создавал на старых деревянных ставнях, используя выразительность самого материала: фактуру, структуру, трещины, сучки.

Четверг

В Rock Pub (Союза Республик, 44А) пройдет акустический концерт, который начнется в 19:00. В этот вечер здесь прозвучат песни таких исполнителей и групп, как Everlast, Seether, Johny cash, Florida georgia line, "Пицца", Noize MC, "Агата Кристи". На сцену выйдут Whiskey Blues и Дмитрий Ерушов.

Среди кинопремьер этой недели будут мрачное фэнтези с Мэттью МакКонахи "Темная башня", триллер "Ветреная река", картина с Холли Берри "Похищение" и боевик с Антонио Бандерасом "Охранник".

Пятница

Завершить рабочую неделю стоит под песни группировки "Ленинград", которые исполнит барнаульская команда "SkAйФ". Концерт пройдет в баре XXXX, а начнется в 22:00.