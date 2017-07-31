Участник рэп-группы ЛСП Роман Сащенко, известный как Рома Англичанин, скончался в возрасте 28 лет, сообщает "Росбалт" со ссылкой на паблик группы.
Издание пишет, что музыкант умер 30 июля. Причина смерти не указывается.
Белорусский музыкант работал в дуэте с Олегом Савченко. Музыканты часто давали концерты в Санкт-Петербурге.
Проект ЛСП основал минский рэпер Олег Савченко. 16 сентября 2011 года вышел его дебютный альбом "Видеть цветные сны". В последующий период Олег познакомился и объединил усилия в работе над новой музыкой с Ромой Англичанином, первый плод сотрудничества с которым — сингл "Номера".
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