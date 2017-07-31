Современный человек не может и дня прожить без интернета. Социальные сети, информационные порталы, игровые площадки и прочие веб-ресурсы плотно вошли в нашу жизнь. При этом далеко не все знают, как правильно настроить интернет без привлечения специалиста, а также выполнить другие процедуры, с которыми часто сталкиваются потребители при пользовании Всемирной паутиной.

Специально для пользователей МТС Интернет и ТВ компания подготовила инструкции для решения самых часто возникающих проблем.

Как решить технические проблемы, связанные с работой интернета?

На первоначальном этапе необходимо убедиться, что существует подключение к интернету. Эти данные отражаются на передней панели роутера. Далее при помощи кабеля или Wi-Fi-соединения необходимо попытаться подключить интернет. Для этого следует зайти в папку "Сетевые параметры" на компьютере и найти все доступные подключения. В списке выбирается установленный в квартире модем или роутер. Он имеет собственное имя, указанное в документации, которое затем можно сменить на наиболее подходящее. Выбрав роутер, следует нажать кнопку "Подключить". Далее компьютер связывается с роутером. В результате происходит обмен данными. Чаще всего достаточно один раз осуществить настройку. Все последующие подключения происходят автоматически.

Как удалить историю просмотров из браузера?

Для того чтобы удалить такие данные, необходимо найти в браузере вкладку "История". Именно там отражаются ссылки на все посещенные страницы. Далее следует нажать "очистить историю". Система попросит подтвердить удаление. Пользователю следует подтвердить свое желание нажатием соответствующей кнопки. Только после этого все данные удаляются. Проверить это можно, снова зайдя во вкладку "История". Она будет совершенно пуста.

Как почистить cookies в веб-браузере?

Для того чтобы удалить следы своего пребывания в интернете, необходимо пройти несколько шагов. Рассмотрим на примере браузера Chrome. В браузере найти вкладку "Настройки". Далее выбрать "Показать дополнительные настройки". Найти раздел с персональными данными, где выбрать "Настройка контента". Затем нажать на "Файлы cookies" и перейти во вкладку "Все файлы cookies…". На открывшейся странице нажать "Удалить все". После этого система попросит подтвердить действие. Пользователю необходимо согласиться. После прохождения всех шагов cookies удаляются.

Ответы на другие популярные вопросы можно найти на сайте mts.guru, где представлена информация о подключении к сети Интернет и прочие данные.