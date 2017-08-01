В эфире радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" на программе "Тема дня" побывал Валерий Шевченко, главный внештатный специалист-инфекционист министерства здравоохранения Алтайского края, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии Алтайского государственного медицинского университета.

Встреча проходила 28 июля, когда во всем мире отмечали День борьбы с гепатитом. Это заболевание, борьба с ним и профилактика стали темой разговора.

- Что такое гепатит?

- Вообще, если дословно расшифровать термин "гепатит" — это воспаление печени. Хорошо известно даже на бытовом уровне, что печень – это жизненно важный орган, который выполняет немало функций и задач, что позволяет хорошо чувствовать себя человеку и полноценно жить. А воспаление вмешивается в нормальную работу печени и дает состояние нездоровья. Эти симптомы заставляют человека обращаться за медицинской помощью. Как таковых причин гепатита может быть много. Чаще на слуху такое сочетание, как вирусный гепатит.

- Какие существуют разновидности гепатита?

- На самом деле выделяют несколько вариантов вирусов, которые и формируют такие болезни, как вирусный гепатит A, B, C, D, наиболее распространенные на территории Российской Федерации. Но, кроме того, гепатит могут вызывать еще ряд инфекционных агентов, например, герпес, некоторые бактерии. К гепатиту может привести и воздействие некоторых токсических веществ. Гепатит может возникнуть и развиться в результате аутоиммунных заболеваний. То есть, в целом, это некий синдром, составляющее большого количества болезней.

- Валерий Владимирович, есть мнение, что гепатит – это такое неприличное заболевание, о котором стыдно говорить вслух. Люди стесняются обращаться за помощью. Уходит много времени на борьбу с этим ощущением стыда, страха. Как объяснить людям, что то, с чем они столкнулись, надо немедля лечить?

- Действительно, такое отношение, которое вы сейчас обозначили, сформировано чаще в отношении гепатита B и С. Как я сказал ранее, гепатит может быть частью и другой болезни, с которой пациент обращается не обязательно к инфекционисту, гепатологу, гастроэнтерологу, а наблюдается, допустим, у терапевта. И терапевт произносит фразу: "У вас есть еще и клиника гепатита". И тут сразу идет ассоциация с тем, о чем вы только что сказали: это что-то неприличное, непристойное, требующее закрыться и никому не говорить о проблеме, а если кто-то узнает, то это будет большая социальная проблема. В чем истоки такого отношения? До сих пор формирование этой болезни и факт поставленного диагноза приравниваются самим человеком к статусу такой социальной группы, как наркоманы, лица, которые ведут беспорядочный образ жизни, как маркер некоего аморального поведения. На самом деле доля правды в формировании этого взгляда есть, потому что именно за счет этого контингента данный вирус проник в более широкий круг людей.

Именно люди, ведущие беспорядочный образ жизни, стали той прослойкой, которая поддержала циркуляцию этого вируса. Со временем этот вирус перешел к социально адаптированным людям, и теперь, по моей личной врачебной практике, большая часть моих пациентов, которым в итоге ставят диагноз "вирусный гепатит" B или С, являются социально адаптированными людьми, которые имеют положительный статус в обществе, имеют работу, семью, образование. Конечно, этот стереотип еще сохраняется, более того, нужно говорить правду, есть не только среди населения, но и среди специалистов, которые оказывают помощь этим людям. И порой все то, что пациент услышит впервые от того же медработника при даже положительном анализе, сделанном случайно, откладывается серьезно психологически и может травмировать.

Пришло время менять эти стереотипы. И при нашей интенсивности жизни, при ее разнообразии риск инфицирования сохраняется и существует у любого человека. К сожалению, от этой болезни пока никто не застрахован. Нужно правильно понимать, что происходит, потому что на сегодняшний день есть варианты объяснения ситуации и решения проблем.

- А откуда вообще взялся вирусный гепатит? Медикам относительно известна история болезни этого инфекционного заболевания, поскольку тысячи ученых во всем мире бьются над разработкой панацеи и спасением жизни пациентов. Как появился гепатит C? Читала, что ответ на этот вопрос ученые получили не так давно, а очередное лабораторное исследование показало, что вирус передался человеку от летучих мышей. Так ли это?

- Это та ситуация, когда существует несколько версий, а, следовательно, истина где-то между. Возможно. Конечно, однозначно это не доказано. Но этими вещами можно и нужно заниматься. Но больший акцент нужно делать на популяции людей. Да, мы поймем, наверное, когда-нибудь достоверно, откуда он взялся. И все же на сегодняшний день классическое понимание ситуации, каким образом у человека возникает эта болезнь и откуда берется возбудитель, таково: источником является человек.

- И возвращаясь к симптомам. Каковы признаки, симптомы этого заболевания?

- Здесь тогда следует выделить две формы вирусного гепатита: так называемая острая форма и вариант хронического течения вирусного гепатита. Классическое течение острого вирусного гепатита А или В в типичном течении этой болезни – это, как правило, острое начало болезни, когда человек может точно понять, что заболел. Это может быть температура, появление слабости, недомогания, сниженной трудоспособности, может быть боль в животе, тошнота или рвота. Может появиться боль в суставах. Иногда появляются высыпания на теле. И через несколько дней все переходит в классические симптомы острого гепатита – это появление желтушности кожи. И вот когда такое происходит, человек обращается к доктору, а далее по результату лабораторного исследования ставится диагноз.

В отличие от гепатитов B и C, А – это доброкачественная болезнь. И считается, что нередко эта болезнь протекает стерто. То есть не всегда человек начинает желтеть, не всегда он себя очень плохо чувствует. Проще говоря, переносит болезнь на ногах. У него формируется стойкий иммунитет. А вот для гепатита B и С может быть вариант похожего течения, когда острая форма переносится на ногах, незаметно, но через некоторое время, может быть, через десятилетия, возникают симптомы и проявления уже хронического типа. Здесь уже есть сложности с позиции диагностики. Нет так называемых патогономичных обязательных симптомов.

Наиболее часто пациентов сопровождает слабость: человек утром проснулся, а он уже устал. Есть и еще одна неприятная составляющая течения хронических гепатитов – это внепеченочные проявления. Бывает, когда вирус атакует не только печеночную клетку, но и другие жизненно важные органы: почки, поджелудочную железу. Именно поэтому пациент может обратиться к терапевту.

Для справки:

Всего в мире более 500 миллионов носителей вируса гепатита — каждый 12-й житель планеты. Это в 12 раз больше, чем заражённых ВИЧ и больных всеми видами онкологических заболеваний вместе взятых:

350 миллионов человек инфицированы гепатитом B

170 миллионов человек инфицированы гепатитом С

1,4 миллиона человек инфицированы гепатитом А

Ежегодно от гепатита умирает более миллиона человек, что также превосходит показатели ВИЧ и онкологических заболеваний.

- Сколько в крае и в Барнауле людей с этим заболеванием? Число людей с заболеванием увеличивается или уменьшается?

- Конечно, в масштабах всей планеты цифры впечатляющие. Чтобы сравнивать, надо озвучивать информацию в относительных показателях. Как вы сказали, в мире полтора миллиона больных гепатитом А. Да, эта болезнь наносит вред, но это доброкачественное и абсолютно излечимое заболевание. В Алтайском крае за 2016 год было зарегистрировано порядка 60 случаев острого гепатита А. Много это или мало? Вообще, для этого заболевания характерно волнообразное течение, периодическое. Это зависит от иммунной прослойки населения. Тогда от 100 случаев ежегодно регистрируется. Вроде бы и цифра небольшая, но тем не менее проблема значимая. И по этому показателю Алтайский край не отличается от среднероссийских показателей по вирусному гепатиту B. Вообще, в Российской Федерации с 2000 года, когда была введена практически тотальная иммунизация новорожденных, заболеваемость снизилась в 47 раз. Это можно назвать большой победой медицины и общества над этой болезнью. В отношении гепатита В есть четко понятная линия борьбы – это профилактика, то есть иммунизация населения вакциной против гепатита В.

И на сегодняшний день календарь профилактических прививок позволяет охватить население до 55 лет. Надо сказать, что цифры по заболеваемости вирусным гепатитом в различных регионах свои. На это влияет и социально-экономическая ситуация, и отношение к учету больных, степени диагностики. И министерство здравоохранения работает в том числе и над правильным учетом заболевших различными гепатитами.

- В вопросах профилактики немалое значение имеет гигиена. Мы ходим друг к другу в гости, работаем в одном коллективе. Должен ли человек информировать, например, коллег или друзей о своем заболевании? Какие правила гигиены надо соблюдать в этом случае?

- Однозначно гигиена и общепринятые навыки гигиены имеют значение для профилактики вирусных гепатитов, возбудитель которых передается фекально-оральным механизмом (гепатит А). Вирус передается от человека к человеку при несоблюдении элементарных принципов гигиены: мытье рук перед едой, термическая или механическая обработка продуктов, употребление чистой питьевой воды.

А вот то, что передается через кровь при повреждении слизистых или половым путем, — это гепатиты В и С, на них принципы гигиены, конечно, тоже распространяются, но имеют меньшее значение в профилактике этих заболеваний. Ну, а основными факторами при передаче вируса могут служить те предметы, которые используются в быту и могут потенциально содержать кровь. Например, если так случилось, что в семье появился больной хроническим гепатитом В или C, то у этого человека должна быть своя зубная щетка, бритва, маникюрный набор. Этого уже достаточно, поскольку через объятия, слезы, общие предметы быта вирус не передается.

- И все же некоторые люди опасаются заразиться вирусом гепатита, например, через предметы общепита. Знаю, что есть случаи заражения на приеме у стоматолога и мастера маникюра…

- Да, как я уже говорил, эти предметы могут потенциально содержать кровь зараженного человека. Потенциально опасными могут быть татуаж, пирсинг и тому подобное. Но в местах оказания медпомощи вы могли обратить внимание, что от года к году все чаще используют одноразовые инструменты.

- Можно ли вылечить гепатит В и С?

- Что касается гепатита В, то чаще всего он заканчивается клиническим выздоровлением, и поэтому вопрос о лечении острого вирусного гепатита встает редко. А в отношении гепатита С сегодня можно практически неоспоримо говорить о том, что эту болезнь победить можно. Даже лет десять назад об этом говорили еще осторожно. Да, наверное, с помощью тех или иных препаратов мы улучшаем работу печени, снижаем количество вирусов в крови, снижаем нагрузку на печеночные клетки. Но сегодня эти разговоры в прошлом. Сегодня, по данным Всемирной организации здравоохранения, ведущих специалистов этой области, вирусный гепатит С — болезнь излечимая. Поэтому все то, о чем мы говорили в начале нашей беседы, то есть сокрытие того факта, что у вас есть эта болезнь, это вариант не попасть в ту группу людей, у которых вылечат болезнь.

Меняется поколение врачей, они уже обучаются с тем посылом, что эта болезнь излечима. Безусловно, есть свои сложности.

- А с чем они связаны?

- Ну, вот что касается гепатита С… Почему я так часто к нему обращаюсь, потому что в структуре пациентов, находящихся на учете у инфекционистов, в Алтайском крае 90% среди больных хроническими вирусными гепатитами — это пациенты с вирусным гепатитом С. Основная проблема в отношении ликвидации хронического гепатита на мировом уровне – это доступность тех самых эффективных и безопасных препаратов, которые появились во врачебной практике буквально года три-четыре назад. Всемирная организация здравоохранения в прошлом году в связи с тем, что эти препараты внедряются во врачебную практику во всем мире, поставила себе задачу к 2030 году ликвидировать хронический вирусный гепатит С на планете Земля. Это очень амбициозная цель, ведь десять лет назад об этом и не мечтали. Но специалисты ВОЗ признали: пока это очень дорого. Нужно работать с производителями препаратов, в каждой стране нужно разрабатывать системы и программы доступа к этому лечению. Ну и, в частности, в Российской Федерации в этом году сделан большой шаг, и сейчас разрабатываются эффективные варианты получения помощи за счет средств ОМС. На это потребуется немало времени.

- Существуют ли какие-либо государственные программы по борьбе с гепатитом? Ведь есть поддержка государства по борьбе с другими заболеваниями…

- Как таковой целевой программы по лечению гепатита на уровне Российской Федерации нет. Вероятнее всего, ее и не будет. Сейчас перенаправлены акценты как раз в большей степени на то, о чем я только что сказал, то есть получение эффективной противовирусной терапии за счет средств ОМС, проще говоря, по полису. Но для этого требуются некоторые организационные мероприятия, для которых нужно время. И постепенно на территории РФ будет повышаться доступность лечения.