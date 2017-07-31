Без выхода во Всемирную сеть сложно представить работу и отдых современного человека. Домашний интернет и офисное обслуживание не способны восполнить все потребности, поэтому в последнее время на первое место выходит мобильная связь с "паутиной". Лидирующие московские провайдеры – ОнЛайм и МГТС – корректируют направление своей деятельности в сторону расширения услуг мобильного интернета. Сегодня эти компании предлагают выгодные условия сотрудничества в данной сфере, которые понравятся старым клиентам и привлекут новых пользователей.

Одним из главных аргументов в пользу выбора мобильной связи от интернет-провайдеров является комплексное предоставление услуг. Такой подход позволяет экономить время и деньги, а также легко управлять финансовыми расходами.

Компании предлагают интересные пакеты, включающие домашний интернет, телевидение и мобильные услуги. Мобильные тарифы МГТС Smart mini, Smart или Smart NonStop включают бонусные минуты и СМС на номера всех мобильных операторов, бесплатные звонки на городские и мобильные номера МГТС, а также мобильный интернет до 20 Гб без ограничения скорости.

В тарифах ОнЛайм "Суперсимка" варьируется стоимость звонков и связи с интернетом. Объем трафика сети может составлять от 7 до 250 Мб в день или от 7 до 30 Гб в месяц. Дополнительные ресурсы можно задействовать всего за 15 рублей/сутки. Большинство предложений также предусматривают безлимит на звонки Ростелеком и 50 бесплатных СМС в месяц.

Тарифные планы обеих компаний оптимально подходят для пользователей, а в сочетании с другими достоинствами услуг гарантируют качество мобильной связи и интернета.

Почему среди разнообразия предложений стоит остановить выбор на МГТС интернет? Вот главные выгоды такого решения:

Оптимальные тарифные условия. Клиент может легко подобрать идеальный пакет под личные нужды. МГТС также позволяет собрать свой пакет, который будет включать все услуги связи, телевидения, видеонаблюдения и охраны.

Удобство. Комплексное обслуживание домашнего интернета и телефона, ТВ и мобильной связи позволяет быстро решать все вопросы по оплате и без проблем контролировать ежемесячные расходы. Баланс сим-карт всех членов семьи можно свести в одном лицевом счете, что существенно упрощает финансовый учет семейного бюджета.

Сохранение номера. Операторы позволяют сохранить старый номер при переходе на их тариф.

Дополнительные услуги. В эту категорию можно включить функцию отложенного платежа, АОН, переадресацию, конференц-связь и другие возможности, предоставляемые провайдерами на оптимальных условиях.

Регулярные акции, выгодные бонусные программы. Эти предложения позволяют экономить больше средств без потери качества.

Узнать дополнительную информацию о мобильном интернете и других услугах компании можно на сайте mgts.info.