С 3 по 6 августа бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию можно будет пройти на железнодорожном вокзале Барнаула. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО "РЖД".
Тестирование будут проводить в специально оборудованном помещении с 10:00 до 18:00. Тест смогут сдать все желающие. Результаты будут готовы через 15 минут. Здесь можно будет получить подробную медицинскую консультацию.
Напомним, в поддержку проекта Министерства здравоохранения России ОАО "РЖД" организовало курсирование специального вагона. Он отправился в путь из Владивостока и следует по Транссибу с остановками в крупных городах в составе пассажирских поездов. Подобные мероприятия уже состоялись в городах Дальнего Востока, а также в некоторых городах Сибири.
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