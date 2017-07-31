Следователи назначили доследственную проверку по факту смерти 10-летней девочки — инвалида с рождения в одной из больниц Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
По данным ведомства, ребенок поступил в районную больницу Угловского района 31 мая этого года. Через несколько часов из-за отсутствия необходимого оборудования ребенка доставили в медицинское учреждение Барнаула. Там девочка умерла через пару дней.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
"Следствию предстоит дать юридическую оценку действиям медицинского персонала трех медицинских учреждений", — сказано в сообщении ведомства.
Комментарии
Не слишком ли много за последнее время медики Алтайского края допускают ошибок и в отношении них возбужденно уголовных дел! Пора Крайздраву проверить работу медиков, а так же главных врачей в сельских районах Алтайского края! Люди уже просто устали молчать от их беспредела !!!!
Кому проверить? Крайздраву? Да там такие же сидят,только и умеют что друг друга покрывать. Этот случай- показательное и очень наглдное подтверждение гибельности всей политики,проводимой командой Карлина в алтайской медицине. Заботливый наш губернатор сокращает население как только может.
По данным ведомства, ребенок поступил в районную больницу Угловского района 31 мая этого года. Через несколько часов из-за отсутствия необходимого оборудования ребенка доставили в медицинское учреждение Барнаула. Там девочка умерла через пару дней. А ПОЧЕМУ ТАМ НЕ БЫЛО НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ???????.По телеку так всё нормально а на самом деле развал полный везде в промышленности,медицине,зато цены растут стабильно на всё,слава Ед.России партии Путина.