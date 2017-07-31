22 июня, перед летними каникулами, депутатский корпус НАО принял новый закон, который вносит изменения в положение об оплате труда главы региона, его замов и депутатов, сообщается на сайте "Общественного народного фронта".

Данную информацию, принятую еще в конце июня, администрация автономного округа афишировать не спешила. Однако она все же стала достоянием общественности. Теперь ненецкий губернатор, его замы и депутаты смогут получать раз в год дополнительную выплату в размере двух своих зарплат.

В распоряжение LIFE попал сам документ. На нем стоят подписи председателя Собрания депутатов НАО и самого губернатора. То есть фактически губернатор разрешил выплачивать поощрение самому себе. В документе говорится, что на материальную помощь перед отпуском могут рассчитывать его заместители и члены депутатского корпуса.

К примеру, денежное содержание ненецкого губернатора Игоря Кошина состоит из всех выплат, которые положены чиновнику за классный чин, должность и условия труда. Это оклад, вознаграждение, доплаты, надбавки и другое. Например, только вознаграждение губернатора составляет 39 600 рублей в месяц. Выплаты умножаются на 1,8 — это районный коэффициент. За минувший год он, согласно декларации, заработал 11,45 млн рублей. Если предположить, что эта сумма сложилась изо всех вышеперечисленных выплат, выходит, что в месяц он получал 953 тысячи рублей. Значит, теперь, когда Кошин будет уходить в отпуск, ему могут выплатить 1,9 млн.

В ОНФ материальную помощь посчитали возмутительной. "Анализ ситуации по данному факту показывает, что решение принималось второпях, доплаты вносились поправками к другому проекту закона. Поэтому законопроект не был вынесен на общественные слушания, и мнение населения при принятии не учитывалось", — рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Общество и власть: прямой диалог" Матвей Чупров.

Стоит отметить, что бюджет Ненецкого автономного округа испытывает трудности: сокращаются инвестиционные программы, социальная поддержка населения.

По итогам обсуждения на заседании рабочей группы было принято решение обратиться в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа об отмене данного решения.

"Мы видим, как любовь к роскоши трансформируется в повышение собственных жалований, премий, различных выплат", — отметил депутат Госдумы Антон Гетта.