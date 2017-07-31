По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в минувшие выходные на различных курортах Турции скончались пятеро российских туристов, из которых четверо погибли во время купания. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.
В частности, как сообщалось ранее, туристка из России умерла в турецком Кемере во время купания в море. Женщине было 36 лет. По имеющейся информации, россиянка погибла из-за осложнений астмы.
В провинции Анталья 48-летний российский турист скончался после завтрака в шезлонге у бассейна в то время, когда его супруга на некоторое время отлучилась. Мужчина был в бессознательном состоянии, когда к нему подошла супруга.
Ведомство также призывает российских туристов, находящихся на отдыхе в Турции и других странах с жарким климатом, во избежание несчастных случаев учитывать особенности своего здоровья и возможное воздействие климата на общее самочувствие.
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