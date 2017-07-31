Ростуризм призывает российских туристов, находящихся на отдыхе в Турции и других странах с жарким климатом, во избежание несчастных случаев учитывать особенности своего здоровья и возможное воздействие климата на общее самочувствие.

На сайте ведомства приводится список рекомендаций.

В частности, людям, проживающим постоянно в странах с умеренным климатом, приезжая в страны с тропическим и субтропическим климатом, рекомендуется пройти адаптацию.

Чтобы не пострадать от солнечных и тепловых ударов, рекомендуется носить одежду из легких и натуральных тканей, летний головной убор, смазывать открытые участки кожи кремом от загара, увеличить количество потребления жидкости.

Просят ограничить прием алкогольных напитков. Также ни в коем случае не трогайте кошек, собак и других животных.

Кроме этого, во время отдыха следует быть особенно осторожными при контакте с животными, потому что именно они являются источниками многих инфекционных и паразитарных болезней.

Если же контакта с местным животным избежать не удалось и при этом вы получили укус, оцарапывание или просто ослюнение, то обязательно тщательно промойте водой с мылом пострадавшую часть тела. После этого стоит сразу же обратиться к врачу, который решит, есть ли необходимость в проведении прививок против бешенства и столбняка.

В некоторых странах опасность могут представлять укусы ядовитых змей, насекомых (скорпион, каракурт, тарантул, сколопендра) и обитателей тропических морей (ядовитые медузы, пиявки, рыбы), которые могут привести к серьезным нарушениям здоровья.

Стоит помнить, что и привычные кровососущие насекомые могут быть опасны, в частности, блохи, клещи, комары, москиты, слепни, мошки и мухи являются переносчиками тропических инфекционных и паразитарных заболеваний.

Чтобы во время отдыха на природе не было осложнений и проблем со здоровьем, необходимо:

- избегать контактов с животными, пресмыкающимися и насекомыми;

- надевать одежду с длинными рукавами и брюки;

- носить ботинки с плотными гетрами или носками;

- применять репелленты;

- в вечернее и ночное время пользоваться электрическим фонариком, даже в городах.

Для безопасного путешествия рекомендуется отдыхать только в гостиницах, обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией.

Если вы обнаружили в номере комаров, блох или грызунов, немедленно поставьте в известность администрацию и настоятельно попросите их принять срочные меры по уничтожению насекомых. В местах скопления летающих насекомых требуйте, чтобы на окна и двери установили сетки, а над кроватью — полог. Кроме этого, попросите установить в вашем номере электрофумигаторы.

Старайтесь питаться только в тех заведениях, где заведомо используются продукты гарантированного качества.

Пейте только знакомые вам напитки и соки промышленного производства и гарантированного качества, а также бутилированную или кипяченую воду. Ее же рекомендуется использовать для мытья фруктов и овощей.

Крайне опасно покупать лед для охлаждения напитков у продавцов уличной торговли, пробовать продукты традиционной национальной кухни, просроченные продукты, которые не прошли гарантированную технологическую обработку, а также продукты, приобретенные в местах уличной торговли.

Купайтесь только в бассейнах и специальных водоемах, около которых оборудованная пляжная зона.

Кроме этого, опасно лежать на пляже без подстилки и ходить по земле и по песку без обуви.

Во время прогулок не стоит приобретать меховые и кожаные изделия у частных торговцев, они могут быть ненадлежащего качества. Также просят не покупать на улице животных и птиц.

Крайне важно во время всего путешествия и при любых условиях соблюдать правила личной гигиены.