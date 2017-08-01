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Суд постановил: старый мост в Барнауле передают в федеральную собственность

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Очередная инстанция приняла решение о том, что владеть инженерным объектом должны федеральные структуры

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

История с поиском собственника старого моста через Обь в Барнауле, судя по всему, подходит к завершению – очередная судебная инстанция постановила, что переправу должны взять на свой баланс федералы.

Данный вопрос был рассмотрен накануне в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа (город Тюмень). Это уже третья инстанция, которой пришлось сказать свое слово в споре между властями Барнаула и структурами Росимущества.

Напомним, изначально решение о передаче старого моста на баланс Федерации принял Арбитражный суд Алтайского края. В межрегиональном территориальном управлении Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай с таким вердиктом не согласились и подали апелляцию.

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Седьмой апелляционный арбитражный суд (город Томск) также встал на сторону мэрии Барнаула и оставил первоначальное решение в силе. В Росимуществе, однако, попытались оспорить и это, подав кассационную жалобу в окружной арбитраж.

31 июля суд постановил: "Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения".

В территориальном подразделении Росимущества порталу Amic.ru сообщили, что теперь, по всей видимости, будет инициирована процедура передачи моста из муниципальной собственности в собственность федеральную, поскольку решение суда необходимо исполнять.

Впрочем, в ведомстве также подчеркнули, что запросили у краевого арбитража разъяснений, почему первая инстанция изначально приняла решение в пользу администрации Барнаула, которая активно хочет снять со своего баланса проблемный объект.

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Также в Росимуществе подчеркнули, что на данный момент никаких подписанных актов о приеме старого моста в федеральную собственность нет.

Отметим, что страсти вокруг переправы через Обь разгорелись после того, как прокуратура через суд летом прошлого года обязала мэрию краевой столицы в течение полутора лет провести ремонт объекта. Городские власти предварительно подсчитали, что на эти цели необходимо порядка 500 миллионов рублей. Таких средств у города нет. После этого и последовало обращение в Арбитражный суд о передаче моста в федеральную собственность.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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